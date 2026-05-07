Kübra Yapıcı’nın cesedi bulundu! Yaktıktan sonra baraja atmışlardı

Ancak polis ve savcılık ekiplerinin yaptığı detaylı incelemelerde, şüphelinin belirttiği saatlerde söz konusu marketin kapalı olduğu tespit edildi. Bu gelişme, Dalğar'ın ifadesindeki tutarsızlıkları ortaya koyarken soruşturmanın seyrini de değiştirdi.
Öte yandan olayın çözülmesinde, acılı baba Yunus Yapıcı'nın yürüttüğü bireysel araştırmanın da önemli rol oynadığı öğrenildi. Baba Yapıcı'nın topladığı kritik bilgileri savcılıkla paylaşmasının ardından, şüphelerin odağındaki kişilerin gerçek kimliklerine ulaşıldı.
Elde edilen deliller doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli İlyas Umut Dalğar'ın emniyette verdiği ifade, cinayetin dehşet verici boyutunu ortaya koydu. Dalğar, ifadesinde Kübra Yapıcı'nın diğer şüpheli Ata Berk Sezen'e borcu olduğunu öne sürdü. Şüpheli, bu nedenle genç kadının Burdur'daki ormanlık alana götürüldüğünü ve burada silahla vurularak öldürüldüğünü itiraf etti.
şüpheli İlyas Umur Dalğar
İŞTE İLYAS UMUT DALĞAR'IN KAN DONDURAN İFADESİ
Antalya'da kaybolan Kübra Yapıcı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli İlyas Umut Dalğar'ın savcılık ifadesi, vahşetin boyutlarını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Borç meselesi yüzünden işlendiği iddia edilen cinayette; genç kadının uykusunda katledildiği, cesedinin ise delilleri yok etmek amacıyla yakılıp balyozla parçalandığı ortaya çıkmıştı.
İşte Dalğar'ın savcılık ifadesi:
BORÇ TARTIŞMASI ÖLÜMLE BİTTİ
Kübra Yapıcı ile 5 yıl önce Bilgehan Otelde masaj hizmeti almak için gittiğimde tanıştım. Arkadaş olarak nadiren de olsa görüşmeye devam ettik. Bu görüşmelerimiz sadece telefon ile oldu. Son 1,5 aya kadar görüşmüşlüğümüz yoktur. Ata Berk Sezen ile Kübra Yapıcı'nın arkadaşlığı da yine beş yıl öncesinde benimle birlikte Bilgehan otelde tanışmıştır. Ata Berk yaklaşık bir buçuk ay önce Antalya'ya yanıma beraber çalışmak için geldi. Kübra Yapıcı ile görüşmeye başladılar, sevgili oldular ve 1-1,5 hafta aynı evde birlikte yaşadılar. Bu süreçte Kübra'nın arkadaşları Derya ve Seyhan ile Kozmik Kafeye okey oynamaya gidiyorduk. Kübra herkesten borç almıştı; benden 20.000 TL almıştı, Ata Berk'ten de aldığını düşünüyorum. Olay günü 29/04/2026 tarihinde Kübra bana olan borcunu ödedi ancak Ata Berk'e olan borcunu hala ödememişti. Ata Berk, Kübra'nın bana olan borcunu ödediğini görünce parasını alacağını söyledi.
"UYKUSUNDA KAFASINA BİR EL ATEŞ ETTİ"
30/04/2026 günü saat 04:00-05:00 sıralarında kafeden üçümüz birlikte çıktık. Aracı ben kullanıyordum, 07 CGJ 423 plakalı Audi ile Bucak ilçesine Seydiköy'e geldik. Kübra arka koltukta uyurken Ata Berk arabadan indi, kapıyı açtı ve tabanca ile kafasına bir el ateş etti. Sonrasında cesedi araçtan çıkardık ve kırmızı mavi desenli bir halıya sardık. Cesedi olduğu yerde bıraktık. Devamında bir evin önünden 2 adet kürek aldık, cesedi gömdük ve kürekleri geri koyduk. Aynı araçla İstanbul'a doğru yola çıktık; yolda Eskişehir'e gelmeden bir köye silahı gömdük.
Kübra Yapıcı'nın cesedinin yakıldığı varil (AHABER)
"VARİLİN İÇİNDE CESEDİ YAKTIK"
30/04/2026 tarihinde İstanbul'a vardık. Ata Berk bir çanta dolusu kesici ve delici alet aldı. Dönüş yolunda bir petrolden 5 litrelik bidona benzin aldık. 01/05/2026 tarihinde tekrardan Bucak Seydiköy'e geldik. Yanımızda yol kenarında bulduğumuz bir varili de getirdik. Cesedi gömdüğümüz yerden çıkarıp varilin içine attık.
Ata Berk benzini cesedin üzerine döktü ve yaktı; yakarken kendi kolunu da yaktı, izleri hala duruyordur. Ceset bir süre yandıktan sonra köye dönüp su ve balyoz aldık. Önce suyla söndürdük, sonra kürekle ve balyozla vura vura parçaladık. Parçaların bazılarını çuvala koyduk ve kalanları tekrar benzinle yaktık. Çuvalı aracın bagajına koyup Korkuteli tarafında çamurlu bir gölete attık.
"VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM"
Antalya'dan kıyafet alıp Ata Berk'i İstanbul'a bıraktım ve geri döndüm. 05/05/2026 günü Uncalı Emniyet Amirliğine giderek olayları anlattım. Pişman olduğumu ve etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğimi beyan ettim. Vicdan azabı çekiyorum, bunların olacağını bilmiyordum. Yaptığım her şeyi Ata Berk'in baskısı altında yaptım, pişmanım dedi.