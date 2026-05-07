Kübra Yapıcı’nın cesedi bulundu! Yaktıktan sonra baraja atmışlardı

Ancak polis ve savcılık ekiplerinin yaptığı detaylı incelemelerde, şüphelinin belirttiği saatlerde söz konusu marketin kapalı olduğu tespit edildi. Bu gelişme, Dalğar'ın ifadesindeki tutarsızlıkları ortaya koyarken soruşturmanın seyrini de değiştirdi.

Öte yandan olayın çözülmesinde, acılı baba Yunus Yapıcı'nın yürüttüğü bireysel araştırmanın da önemli rol oynadığı öğrenildi. Baba Yapıcı'nın topladığı kritik bilgileri savcılıkla paylaşmasının ardından, şüphelerin odağındaki kişilerin gerçek kimliklerine ulaşıldı.

Elde edilen deliller doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli İlyas Umut Dalğar'ın emniyette verdiği ifade, cinayetin dehşet verici boyutunu ortaya koydu. Dalğar, ifadesinde Kübra Yapıcı'nın diğer şüpheli Ata Berk Sezen'e borcu olduğunu öne sürdü. Şüpheli, bu nedenle genç kadının Burdur'daki ormanlık alana götürüldüğünü ve burada silahla vurularak öldürüldüğünü itiraf etti.