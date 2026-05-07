CANLI YAYIN

Kübra Yapıcı’nın cesedi bulundu! Yaktıktan sonra baraja atmışlardı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kübra Yapıcı’nın cesedi bulundu! Yaktıktan sonra baraja atmışlardı

Antalya’da 30 Nisan gecesinden bu yana haber alınamayan genç kadın Kübra Yapıcı’nın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Yapıcı cinayeti soruşturması kapsamında şüpheli İlyas Umur Dalğar’ın ifadesinde ceseti yaktıktan sonra kalan parçalarını Korkuteli Barajına attıklarını beyan etmesi üzerine barajda yapılan arama çalışmalarında maktul Kübra Yapıcı’ya ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.

Antalya'da yaşayan ve 30 Nisan'dan beri haber alınamayan Kübra Yapıcı için ekipler tarafından yapılan çalışmalarda cansız bedeni dün gece yakılmış halde bulunmuştu.

KÜBRA YAPICI'NIN CESEDİNİN BULUNDUĞU ANLAR KAMERADA

GENÇ KIZIN CESEDİ BULUNDU

İncelemede Yapıcı'nın silahla vurularak öldürüldükten sonra gömüldüğü, ardından gömüldüğü yerden çıkarılıp cesedinin yakıldığı ortaya çıkmıştı. İlyas Umut D. olayı itiraf ederken, gece saatlerinde yapılan operasyonla şüpheli Ataberk S. de ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kübra Yapıcı'nın cesedinin bulunduğu anlar (AHABER)Kübra Yapıcı'nın cesedinin bulunduğu anlar (AHABER)

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı başlatılan soruşturmada İlyas Umut D.'nin cesedin bir kısmının Korkuteli Barajı'na atıldığını itiraf etmesi üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Akşam saatlerine kadar süren aramadan sonuç çıkmazken, çalışmalar sabah da devam etti.

Kübra Yapıcı'nın cesedinin bulunduğu anlar (AHABER)Kübra Yapıcı'nın cesedinin bulunduğu anlar (AHABER)

Yapılan çalışmalar neticesinde Kübra Yapıcı'nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna götürülen Yapıcı'nın cesedinin parçalarının daha sonra Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.

Kübra Yapıcı'nın cesedinin bulunduğu anlar (AHABER)Kübra Yapıcı'nın cesedinin bulunduğu anlar (AHABER)

NE OLMUŞTU?

Antalya'da yaşayan Kübra Yapıcı'dan 30 Nisan gecesi saat 02.00'den itibaren haber alınamaması üzerine ailesi endişeye kapıldı. Genç kadından uzun süre haber alamayan baba Yunus Yapıcı, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak kızının bulunması için yardım istedi. Başvurunun ardından polis ve savcılık ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kübra Yapıcı'nın son görüntüsü (AHABER)Kübra Yapıcı'nın son görüntüsü (AHABER)

Soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen ekipler, Kübra Yapıcı'nın gece saat 03.30 sıralarında Kepez'de bulunan bir kafede iki erkekle birlikte olduğunu tespit etti. Güvenlik kamerası kayıtlarında genç kadının saat 04.45'te aynı kişilerle birlikte mekândan ayrıldığı belirlendi.

Kübra Yapıcı katilleriyle aynı karede (AHABER)Kübra Yapıcı katilleriyle aynı karede (AHABER)

Yapılan çalışmalar sonucunda Kübra Yapıcı'nın en son "Ata" ve "Umut" isimli iki şahısla görüldüğü ortaya çıktı. Elde edilen bulgular doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin bağlantılarını ve olay gecesine ilişkin hareketlerini mercek altına aldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak ifadesi alınan şüpheli İlyas Umut Dalğar'ın verdiği çelişkili ifadeler dikkat çekti. Dalğar, Kübra Yapıcı'yı bir market önünde bıraktığını öne sürerek hakkındaki suçlamaları reddetti.

Kübra Yapıcı’nın cesedi bulundu! Yaktıktan sonra baraja atmışlardı - 6

Ancak polis ve savcılık ekiplerinin yaptığı detaylı incelemelerde, şüphelinin belirttiği saatlerde söz konusu marketin kapalı olduğu tespit edildi. Bu gelişme, Dalğar'ın ifadesindeki tutarsızlıkları ortaya koyarken soruşturmanın seyrini de değiştirdi.

Öte yandan olayın çözülmesinde, acılı baba Yunus Yapıcı'nın yürüttüğü bireysel araştırmanın da önemli rol oynadığı öğrenildi. Baba Yapıcı'nın topladığı kritik bilgileri savcılıkla paylaşmasının ardından, şüphelerin odağındaki kişilerin gerçek kimliklerine ulaşıldı.

Elde edilen deliller doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli İlyas Umut Dalğar'ın emniyette verdiği ifade, cinayetin dehşet verici boyutunu ortaya koydu. Dalğar, ifadesinde Kübra Yapıcı'nın diğer şüpheli Ata Berk Sezen'e borcu olduğunu öne sürdü. Şüpheli, bu nedenle genç kadının Burdur'daki ormanlık alana götürüldüğünü ve burada silahla vurularak öldürüldüğünü itiraf etti.

şüpheli İlyas Umur Dalğarşüpheli İlyas Umur Dalğar

İŞTE İLYAS UMUT DALĞAR'IN KAN DONDURAN İFADESİ

Antalya'da kaybolan Kübra Yapıcı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli İlyas Umut Dalğar'ın savcılık ifadesi, vahşetin boyutlarını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Borç meselesi yüzünden işlendiği iddia edilen cinayette; genç kadının uykusunda katledildiği, cesedinin ise delilleri yok etmek amacıyla yakılıp balyozla parçalandığı ortaya çıkmıştı.

İşte Dalğar'ın savcılık ifadesi:

BORÇ TARTIŞMASI ÖLÜMLE BİTTİ

Kübra Yapıcı ile 5 yıl önce Bilgehan Otelde masaj hizmeti almak için gittiğimde tanıştım. Arkadaş olarak nadiren de olsa görüşmeye devam ettik. Bu görüşmelerimiz sadece telefon ile oldu. Son 1,5 aya kadar görüşmüşlüğümüz yoktur. Ata Berk Sezen ile Kübra Yapıcı'nın arkadaşlığı da yine beş yıl öncesinde benimle birlikte Bilgehan otelde tanışmıştır. Ata Berk yaklaşık bir buçuk ay önce Antalya'ya yanıma beraber çalışmak için geldi. Kübra Yapıcı ile görüşmeye başladılar, sevgili oldular ve 1-1,5 hafta aynı evde birlikte yaşadılar. Bu süreçte Kübra'nın arkadaşları Derya ve Seyhan ile Kozmik Kafeye okey oynamaya gidiyorduk. Kübra herkesten borç almıştı; benden 20.000 TL almıştı, Ata Berk'ten de aldığını düşünüyorum. Olay günü 29/04/2026 tarihinde Kübra bana olan borcunu ödedi ancak Ata Berk'e olan borcunu hala ödememişti. Ata Berk, Kübra'nın bana olan borcunu ödediğini görünce parasını alacağını söyledi.

"UYKUSUNDA KAFASINA BİR EL ATEŞ ETTİ"

30/04/2026 günü saat 04:00-05:00 sıralarında kafeden üçümüz birlikte çıktık. Aracı ben kullanıyordum, 07 CGJ 423 plakalı Audi ile Bucak ilçesine Seydiköy'e geldik. Kübra arka koltukta uyurken Ata Berk arabadan indi, kapıyı açtı ve tabanca ile kafasına bir el ateş etti. Sonrasında cesedi araçtan çıkardık ve kırmızı mavi desenli bir halıya sardık. Cesedi olduğu yerde bıraktık. Devamında bir evin önünden 2 adet kürek aldık, cesedi gömdük ve kürekleri geri koyduk. Aynı araçla İstanbul'a doğru yola çıktık; yolda Eskişehir'e gelmeden bir köye silahı gömdük.

Kübra Yapıcı'nın cesedinin yakıldığı varil (AHABER)Kübra Yapıcı'nın cesedinin yakıldığı varil (AHABER)

"VARİLİN İÇİNDE CESEDİ YAKTIK"

30/04/2026 tarihinde İstanbul'a vardık. Ata Berk bir çanta dolusu kesici ve delici alet aldı. Dönüş yolunda bir petrolden 5 litrelik bidona benzin aldık. 01/05/2026 tarihinde tekrardan Bucak Seydiköy'e geldik. Yanımızda yol kenarında bulduğumuz bir varili de getirdik. Cesedi gömdüğümüz yerden çıkarıp varilin içine attık.

Ata Berk benzini cesedin üzerine döktü ve yaktı; yakarken kendi kolunu da yaktı, izleri hala duruyordur. Ceset bir süre yandıktan sonra köye dönüp su ve balyoz aldık. Önce suyla söndürdük, sonra kürekle ve balyozla vura vura parçaladık. Parçaların bazılarını çuvala koyduk ve kalanları tekrar benzinle yaktık. Çuvalı aracın bagajına koyup Korkuteli tarafında çamurlu bir gölete attık.

"VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM"

Antalya'dan kıyafet alıp Ata Berk'i İstanbul'a bıraktım ve geri döndüm. 05/05/2026 günü Uncalı Emniyet Amirliğine giderek olayları anlattım. Pişman olduğumu ve etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğimi beyan ettim. Vicdan azabı çekiyorum, bunların olacağını bilmiyordum. Yaptığım her şeyi Ata Berk'in baskısı altında yaptım, pişmanım dedi.

Kübra Yapıcı cinayetinde katiller vahşeti adım adım anlattı!Kübra Yapıcı cinayetinde katiller vahşeti adım adım anlattı! KÜBRA YAPICI CİNAYETİNDE KATİLLER VAHŞETİ ADIM ADIM ANLATTI!
Antalyada korkunç vahşet! Her satırı kan dondurduAntalyada korkunç vahşet! Her satırı kan dondurdu ANTALYA'DA KORKUNÇ VAHŞET! HER SATIRI KAN DONDURDU

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın