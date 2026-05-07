İngiliz turistlerden akılalmaz plan! İstanbul Havalimanı’ndaki operasyon saniye saniye kamerada

Şüpheliler Taylor Astle Johnson ve Holly Ann Cooper'i tespit eden ekipler, yolcuları havalimanında B5 kapısına giderek uçaktan indirdi. Kimlik ve pasaport işlemlerinin ardından şüpheliler, detaylı arama yapılmak üzere Gümrük Muhafaza birimine götürüldü.

VALİZLERİ ARANDI

Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda, Taylor Astle Johnson'ye ait valizde 17 adet vakumlu poşet içerisinde yeşil renkli bitki parçaları bulundu. Uyuşturucu test kitinde yapılan incelemede bulunan maddenin 'Esrar' olduğu tespit edildi. Ele geçirilen esrarın toplam ağırlığının 19 kilo 260 gram olduğu öğrenildi. Piyasa değerinin 17 milyon 334 bin lira olduğu değerlendirilen uyuşturucuya el konuldu.