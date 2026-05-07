Haberler Gündem Haberleri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne kaçak asfalt cezası

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne kaçak asfalt cezası

Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 11:20 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne gerekli izinler alınmadan kurulan ve işletilen asfalt plent tesisiyle ilgili 839 bin TL idari para cezası uyguladı. Tesisin faaliyetinin durdurulması için işlem başlatıldı.