CHP’li başkandan skandal karar! Babasına kızdı milli karateciyi kulüpten kovdu

Aydın Kuyucak'ta yaşayan Karasu ailesinin hayatı, belediye yönetiminin sergilediği şaşırtıcı tavırla bir anda altüst oldu.

Kuyucak Belediyesi'nin karate takımında uzun süredir eğitim gören ve aynı zamanda Karate Milli Takımı'nın gurur kaynaklarından biri olan Poyraz Karasu, Belediye Başkanı Uğur Doğanca'nın hedefi haline geldi.

İddialara göre Başkan Doğanca, sosyal medyadaki eleştiriler nedeniyle yaşanan sürecin 13 yaşındaki sporcuya yansımasına neden oldu. Poyraz Karasu'nun babası Ali İhsan Karasu, A Haber'e yaptığı açıklamada, kulüp şartlarının iyileştirilmesi için önerilerde bulunduğunu belirterek, "Bir eşofman, bir öğle yemeği… Bu çocukların daha iyi spor yapmaları için telkinlerde bulundum. 'Elinden geleni yap' dedi" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYEDE PARA YOK" BAHANESİYLE ŞAMPİYONA KAPIYI GÖSTERDİLER

Milli sporcunun babası Ali İhsan Karasu, belediyeden çocukların gelişimi için sadece temel ihtiyaçları talep ettiğini ancak karşılığında dışlanmayla karşılaştıklarını dile getirdi.

Yaşanan süreci tüm çıplaklığıyla anlatan Ali İhsan Karasu, "Veli olarak elbette ben çocuğum için isteyeceğim. Ve bunlar doğrultusunda isteklerim... Dedi ki bana; 'Belediyede paramız yok' dedi. Bir sene geçti dahi bir eşofman yaptırılacak, onu dahi yaptıramadı" sözleriyle aktardı.