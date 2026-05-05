CANLI YAYIN

CHP’li başkandan skandal karar! Babasına kızdı milli karateciyi kulüpten kovdu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
CHP’li başkandan skandal karar! Babasına kızdı milli karateciyi kulüpten kovdu

Aydın Kuyucak'ta yerel yönetimin vicdanları yaralayan skandal kararı Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü. CHP'li Belediye Başkanı Uğur Doğanca, kendisini sosyal medyada eleştiren AK Partili bir babanın hırsını, 13 yaşındaki milli karateci Poyraz Karasu’dan çıkardı. 23 madalyasıyla Türk bayrağını uluslararası arenalarda dalgalandıran küçük şampiyon, belediye kulübünden adeta kapı dışarı edildi. Siyasetin spora bulaştığı bu akılalmaz olayda, milli sporcunun hayalleri koltuk hırsına kurban edilirken, Gençlik ve Spor Bakanlığı skandala el koyarak dev bir adım attı.

Aydın Kuyucak'ta yaşayan Karasu ailesinin hayatı, belediye yönetiminin sergilediği şaşırtıcı tavırla bir anda altüst oldu.

Kuyucak Belediyesi'nin karate takımında uzun süredir eğitim gören ve aynı zamanda Karate Milli Takımı'nın gurur kaynaklarından biri olan Poyraz Karasu, Belediye Başkanı Uğur Doğanca'nın hedefi haline geldi.

İddialara göre Başkan Doğanca, sosyal medyadaki eleştiriler nedeniyle yaşanan sürecin 13 yaşındaki sporcuya yansımasına neden oldu. Poyraz Karasu'nun babası Ali İhsan Karasu, A Haber'e yaptığı açıklamada, kulüp şartlarının iyileştirilmesi için önerilerde bulunduğunu belirterek, "Bir eşofman, bir öğle yemeği… Bu çocukların daha iyi spor yapmaları için telkinlerde bulundum. 'Elinden geleni yap' dedi" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ BAŞKAN MİLLİ SPORCUYU KULÜPTEN KOVDU

"BELEDİYEDE PARA YOK" BAHANESİYLE ŞAMPİYONA KAPIYI GÖSTERDİLER

Milli sporcunun babası Ali İhsan Karasu, belediyeden çocukların gelişimi için sadece temel ihtiyaçları talep ettiğini ancak karşılığında dışlanmayla karşılaştıklarını dile getirdi.

Yaşanan süreci tüm çıplaklığıyla anlatan Ali İhsan Karasu, "Veli olarak elbette ben çocuğum için isteyeceğim. Ve bunlar doğrultusunda isteklerim... Dedi ki bana; 'Belediyede paramız yok' dedi. Bir sene geçti dahi bir eşofman yaptırılacak, onu dahi yaptıramadı" sözleriyle aktardı.

CHP’li başkandan skandal karar! Babasına kızdı milli karateciyi kulüpten kovdu - 1

Maddi imkansızlık bahanesinin ardından gelen kararın ise tam bir yıkım olduğunu belirten baba Karasu, "Poyraz gruptan çıkar, antrenmanlara gelmeyecek, efendim çalışmalara gelmeyecek, yarışmalara da gitmeyecek dendi. Şimdi sen böyle bir sporcuyu tutman mı lazım, yoksa bana 'Para yok' demen mi lazım? A partisi, B partisi, C partisi önemli değil. Önemli olan söz konusu Kuyucak, Kuyucak'ın evladı" şeklinde konuştu.

CHP’li başkandan skandal karar! Babasına kızdı milli karateciyi kulüpten kovdu - 2

23 MADALYALI MİLLİ GURURUN HAYALLERİNİ ÇALDILAR

Henüz 13 yaşında olmasına rağmen göğsümüzü kabartan başarılara imza atan Poyraz Karasu, elinden alınan hayalleri ve kazandığı başarıları hüzünle anlattı.

Sporun içine siyasetin girmesine tepki gösteren genç şampiyon Poyraz Karasu, "Benim toplam 23 madalyam var. Bir Balkan derecesi var ikincilik. Türkiye derecem var üçüncülük. Ve birçok da il birinciliğim var, il şampiyonluklarım var" sözlerini kaydetti.

Yaşadığı mağduriyete rağmen spora olan tutkusundan vazgeçmediğini vurgulayan milli sporcu, "Devam etmem en güzeli olabilir yani. Ben sporuma devam etmek istiyorum yani. Spora siyasetin karışmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Bak'tan belediyenin kulübüyle ilişiği kesilen milli karateciye ilişkin açıklamaBakan Bak'tan belediyenin kulübüyle ilişiği kesilen milli karateciye ilişkin açıklama

BAKANLIK SKANDALA EL KOYDU: MİLLİ SPORCU SAHİPSİZ DEĞİL

Belediye başkanının kararıyla kulüpten uzaklaştırılan Poyraz Karasu için devletin zirvesi vakit kaybetmeden harekete geçti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aydın'da Kuyucak Belediyespor ile ilişiği kesilen milli karateci Poyraz Karasu'nun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen antrenör ile çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

Bakan Bak, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Aydın Kuyucak'ta belediye tarafından mağdur edilen genç sporcumuz Poyraz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz bünyesinde görevlendirdiğimiz karate antrenörümüz eşliğinde çalışmalarını kesintisiz sürdürecektir. Hiçbir gencimizin emeğinin, azminin ve hayallerinin sahipsiz kalmasına izin vermeyiz. Ülkemizin her köşesindeki sporcularımızı en güçlü imkânlarla desteklemeye, onların yolunu açmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

CHP’li başkandan skandal karar! Babasına kızdı milli karateciyi kulüpten kovdu - 4

ANNE YÜREĞİ BU HAKSIZLIĞA İSYAN ETTİ: "BİR BELEDİYE BAŞKANI 13 YAŞINDAKİ ÇOCUKLA UĞRAŞMAZ"

Günlerdir büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını belirten milli sporcunun annesi Nadiye Karasu, bir belediye başkanının çocukla uğraşmasını "pes" diyerek yorumladı.

Anne yüreğiyle bu haksızlığa isyan eden Nadiye Karasu, "Çocuğuma yapılan bu haksızlıklar gerçekten bizi kaç günden beri çok üzdü. Yapılmaması gereken bir şey ve bir belediye başkanının 13 yaşındaki bir çocukla bu şekilde uğraşması... Yani pes diyoruz, başka diyecek hiçbir şey bulamıyorum" şeklinde konuştu.

CHP’li başkandan skandal karar! Babasına kızdı milli karateciyi kulüpten kovdu - 5

Sorumluluğun ailede olduğunu ancak cezanın çocuğa kesildiğini ifade eden anne Karasu, "Yani bir derdin, bir sorunun varsa bizle halletseydi, bizle konuşsaydı. Benim çocuğumun suçu yoktu. Biz kaç günden beri yaşadığımızı biz kendimiz biliyoruz" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Kuyucak'ta patlak veren bu skandalın ardından tüm Türkiye, milli sporcunun yeniden sahalara döneceği günü bekliyor.

AK Parti'li belediye meclis üyeleri, milli karatecinin Kuyucak Belediyespor'dan çıkarılmasına tepki gösterdi (AA)AK Parti'li belediye meclis üyeleri, milli karatecinin Kuyucak Belediyespor'dan çıkarılmasına tepki gösterdi (AA)

AK PARTİ'Lİ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNDEN TEPKİ

AK Parti'li belediye meclis üyeleri, Aydın'ın Kuyucak ilçesinde babasının, belediyeyi eleştirdiği iddiasıyla 13 yaşındaki milli karateci Poyraz Karasu'nun Kuyucak Belediyespor'dan çıkarılmasına tepki gösterdi.

Kuyucak Belediyesi Meclisi, Belediye Başkanı Uğur Doğanca başkanlığında toplandı.

Toplantıyı, belediyeyi eleştirdiği iddiasıyla 13 yaşındaki milli karateci oğlunun Kuyucak Belediyespor'dan çıkarıldığını öne süren Aliihsan Karasu da izlemek istedi. Doğanca'nın, meclisi kapalı oturum olarak yapma yönünde görüş bildirmesi üzerine meclis üyeleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından AK Parti'li 6 meclis üyesi toplantıdan ayrıldı.

Belediye önünde gazetecilere açıklama yapan AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Emin Sayar, "Kuyucak ve ülkemizi başarılı bir şekilde temsil eden bir çocuğu, emeğiyle alın teriyle yer aldığı bir spor kulübünden, siyasi hesaplar uğruna kapının önüne koymak kabul edilemez. Bu sadece yanlış bir karar değil açıkça vicdansızlıktır." ifadelerini kullandı.

Sayar, daha önce de halter dalında başarılar elde eden bir sporcunun benzer şekilde takımdan uzaklaştırıldığını öne sürdü.

Makamında açıklama yapan Doğanca ise "Aliihsan Karasu'nun farklı düşüncelerle ve provokasyon yapma amacıyla geldiğini gördüğümüzden dolayı, bu ayki yaptığımız meclis toplantısını biz kapalı oturumda yapmak için meclisimizde oylamaya sunduk. Meclis toplantıları herkese açıktır. Ancak meclis kararıyla kapalı bir toplantı haline gelir." diye konuştu.

Poyraz Karasu'nun takımdan çıkarılmasına ilişkin de konuşan Doğanca, "Bu arkadaşımızın dışında hiçbir ailemizden bugüne kadar hiçbir şikayet almadım. Son noktaya geldik, her turnuva öncesi ve sonrasında mutlaka bir şikayetle geliyordu karşımıza. Biz de, 'Çocuğunuz daha iyi bir kulüpte, daha iyi şartlarda sporunu yapabilsin' dedik. Bu düşüncesiyle takımdan ayırdık. Konu bundan ibarettir." ifadelerini kullandı.

Aliihsan Karasu, dün, çocuğuyla birlikte belediye başkanını protesto etmek için belediye binasına siyah çelenk bırakmıştı.

CHP’li başkandan skandal karar! Babasına kızdı milli karateciyi kulüpten kovdu - 6

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın