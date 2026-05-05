CHP’li başkandan skandal karar! Babasına kızdı milli karateciyi kulüpten kovdu
Aydın Kuyucak'ta yerel yönetimin vicdanları yaralayan skandal kararı Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü. CHP'li Belediye Başkanı Uğur Doğanca, kendisini sosyal medyada eleştiren AK Partili bir babanın hırsını, 13 yaşındaki milli karateci Poyraz Karasu’dan çıkardı. 23 madalyasıyla Türk bayrağını uluslararası arenalarda dalgalandıran küçük şampiyon, belediye kulübünden adeta kapı dışarı edildi. Siyasetin spora bulaştığı bu akılalmaz olayda, milli sporcunun hayalleri koltuk hırsına kurban edilirken, Gençlik ve Spor Bakanlığı skandala el koyarak dev bir adım attı.
Aydın Kuyucak'ta yaşayan Karasu ailesinin hayatı, belediye yönetiminin sergilediği şaşırtıcı tavırla bir anda altüst oldu.
Kuyucak Belediyesi'nin karate takımında uzun süredir eğitim gören ve aynı zamanda Karate Milli Takımı'nın gurur kaynaklarından biri olan Poyraz Karasu, Belediye Başkanı Uğur Doğanca'nın hedefi haline geldi.
İddialara göre Başkan Doğanca, sosyal medyadaki eleştiriler nedeniyle yaşanan sürecin 13 yaşındaki sporcuya yansımasına neden oldu. Poyraz Karasu'nun babası Ali İhsan Karasu, A Haber'e yaptığı açıklamada, kulüp şartlarının iyileştirilmesi için önerilerde bulunduğunu belirterek, "Bir eşofman, bir öğle yemeği… Bu çocukların daha iyi spor yapmaları için telkinlerde bulundum. 'Elinden geleni yap' dedi" ifadelerini kullandı.
"BELEDİYEDE PARA YOK" BAHANESİYLE ŞAMPİYONA KAPIYI GÖSTERDİLER
Milli sporcunun babası Ali İhsan Karasu, belediyeden çocukların gelişimi için sadece temel ihtiyaçları talep ettiğini ancak karşılığında dışlanmayla karşılaştıklarını dile getirdi.
Yaşanan süreci tüm çıplaklığıyla anlatan Ali İhsan Karasu, "Veli olarak elbette ben çocuğum için isteyeceğim. Ve bunlar doğrultusunda isteklerim... Dedi ki bana; 'Belediyede paramız yok' dedi. Bir sene geçti dahi bir eşofman yaptırılacak, onu dahi yaptıramadı" sözleriyle aktardı.
Maddi imkansızlık bahanesinin ardından gelen kararın ise tam bir yıkım olduğunu belirten baba Karasu, "Poyraz gruptan çıkar, antrenmanlara gelmeyecek, efendim çalışmalara gelmeyecek, yarışmalara da gitmeyecek dendi. Şimdi sen böyle bir sporcuyu tutman mı lazım, yoksa bana 'Para yok' demen mi lazım? A partisi, B partisi, C partisi önemli değil. Önemli olan söz konusu Kuyucak, Kuyucak'ın evladı" şeklinde konuştu.
23 MADALYALI MİLLİ GURURUN HAYALLERİNİ ÇALDILAR
Henüz 13 yaşında olmasına rağmen göğsümüzü kabartan başarılara imza atan Poyraz Karasu, elinden alınan hayalleri ve kazandığı başarıları hüzünle anlattı.
Sporun içine siyasetin girmesine tepki gösteren genç şampiyon Poyraz Karasu, "Benim toplam 23 madalyam var. Bir Balkan derecesi var ikincilik. Türkiye derecem var üçüncülük. Ve birçok da il birinciliğim var, il şampiyonluklarım var" sözlerini kaydetti.
Yaşadığı mağduriyete rağmen spora olan tutkusundan vazgeçmediğini vurgulayan milli sporcu, "Devam etmem en güzeli olabilir yani. Ben sporuma devam etmek istiyorum yani. Spora siyasetin karışmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.