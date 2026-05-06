İstanbul'da yoğun sis! Gemi trafiği durdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren boğaz hattında sis etkili oluyor. Sis özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Sarıyer'de etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatılırken, Şehir Hatlarında da aksamalar yaşandı.

