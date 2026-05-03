İstanbul Boğazı'nda gemi arızalandı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Panama bayraklı kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı geçişi sırasında makine arızası yaptı. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri sevk edildi.
Zaltron isimli Panama bayraklı 185 metrelik kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı geçişi sırasında Galatasaray Adası önlerinde makine arızası verdi.
İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri bölgeye sevk edildi.