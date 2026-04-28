İstanbul Boğazı’nda gemi karaya oturdu

İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşadığı öğrenilen gemi karaya oturdu.

YALIYA METRELER KALA DURDU

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan hareketle İzmit'e seyredecek KAPPA isimli Türk bayraklı konteyner gemisi, kıyıya ve yalılara birkaç metre kala durabildi. Bölgedeki risk nedeniyle ekipler hızla harekete geçti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine sevk edilirken, "Kurtarma-5" römorkörünün gemiye refakat ettiği öğrenildi. Kurtarma çalışmalarının Yeniköy açıklarında yoğun şekilde sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, geminin toplam uzunluğunun 147,87 metre, genişliğinin ise 23 metre olduğu belirtildi. Olay anı ve bölgede yürütülen çalışmalar ise dron ile görüntülendi.



Yetkililer, Boğaz'daki gemi trafiğinin güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durdurulduğunu belirtirken, geminin bulunduğu yerden kurtarılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.