Eylem Tok'un "helalleştik" mektubuna Aci ailesinden "yasal varis" tepkisi: Ben oğlumun maneviyatını satacak kadar alçalmam
İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran ve orada tutuklanan Eylem Tok yazdığı mektupta anne ve baba olarak hatalı olduklarını kabul ederken yasal varislerle helalleştiklerini ifade etti. Bu mektubun ardından Oğuz Murat Aci'nin acılı ailesi Tok'un bu mektupla birlikte kamuoyu oluşturmaya çalıştığını ve vefat eden oğullarının eşi ve arkadaşlarına Tok tarafından para verildiğini söyledi. Baba Özer Aci "Yasal varisler dediği 1,5 yaşındaki çocuk ve 1,5 yıllık evli eşi. Biz kan bağı varisleriyiz. Ben evladımın maneviyatını satacak kadar alçalmadım, alçalmam da." dedi.
1 Mart 2024'te Timur Cihantimur'un karıştığı trafik kazasında 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Cihantimur annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçırıldı.
Olayla ilgili hukuki süreç sürerken, Eylem Tok'un kaleme aldığı bir mektup dikkat çekti.
"EN BÜYÜK SORUMLULUK BİZE AİT"
Eylem Tok, "Eğer bir hata varsa bunun en büyük sorumluluğu anne ve babası olarak bize aittir" ifadelerini kullandı.
"KAZA YERİNİ GİTMEDİM TELEFONU ALMADIM"
Olay günü yaşananları kendi bakış açısından anlatan Eylem Yok, "Ben kaza yerine gitmedim. Oradan bir telefon almadım ve polisin aranmasını engellemedim. Buna rağmen oluşan algı beni derinden üzmektedir. Oysa gerçekler resmi raporlarda açıkça yer almaktadır" diye konuştu.
"HİÇBİR ŞEY DÜŞÜNDÜĞÜM GİBİ GELİŞMEDİ"
Eylem Tok, "O gece yaşadığım duyguları tarif etmek çok zor. Oğlum şok halindeydi, ben ise korku ve panik içindeydim. Ne olduğunu anlamaya çalışırken zihnim dağılmış, kalbim sıkışmıştı. Ne yapacağımı bilemez haldeydim. Bir süre uzaklaştım. Bu bir kaçış değil, çaresizlik içinde yönümü bulma çabasıydı. Ancak hiçbir şey düşündüğüm gibi gelişmedi" açıklamasını yaptı.