ABD’de tutuklu Eylem Tok'tan mektup var! "Hata bizde" deyip anlattı: Hiçbir şey düşündüğüm gibi gelişmedi
İstanbul Kemerburgaz'daki kazadan sonra oğlunu ABD'ye kaçıran ve bu ülkede tutuklu bulunan Eylem Tok, avukatı aracılığıyla yazdığı mektupta, anne-baba olarak hatalı olduklarını ifade etti. Tok, "Bu bir kaçış değil, çaresizlik içinde yönümü bulma çabasıydı. Ancak hiçbir şey düşündüğüm gibi gelişmedi" dedi.
Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'un 1 Mart 2024'te yaptığı kazada Oğuz Murat Aci (29) hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçırılmıştı. Olayla ilgili yargı süreci devam ederken, bir mektup yazan Eylem Tok, "Aklımdan çok içgüdülerimle hareket ettim. Tek düşüncem çocuğumu korumaktı" iddiasında bulundu.
Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, geçmişe dönüp baktığında derin bir sorgulama içerisinde olduğuna değinen Tok, "Eğer bir hata varsa bunun en büyük sorumluluğu anne ve babası olarak bize aittir" ifadelerini kullandı.
Olay günü yaşananları kendi bakış açısından anlatan Eylem Yok, "Ben kaza yerine gitmedim. Oradan bir telefon almadım ve polisin aranmasını engellemedim. Buna rağmen oluşan algı beni derinden üzmektedir. Oysa gerçekler resmi raporlarda açıkça yer almaktadır" diye konuştu.