ABD’de tutuklu Eylem Tok'tan mektup var! "Hata bizde" deyip anlattı: Hiçbir şey düşündüğüm gibi gelişmedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul Kemerburgaz'daki kazadan sonra oğlunu ABD'ye kaçıran ve bu ülkede tutuklu bulunan Eylem Tok, avukatı aracılığıyla yazdığı mektupta, anne-baba olarak hatalı olduklarını ifade etti. Tok, "Bu bir kaçış değil, çaresizlik içinde yönümü bulma çabasıydı. Ancak hiçbir şey düşündüğüm gibi gelişmedi" dedi.

Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'un 1 Mart 2024'te yaptığı kazada Oğuz Murat Aci (29) hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçırılmıştı. Olayla ilgili yargı süreci devam ederken, bir mektup yazan Eylem Tok, "Aklımdan çok içgüdülerimle hareket ettim. Tek düşüncem çocuğumu korumaktı" iddiasında bulundu.

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, geçmişe dönüp baktığında derin bir sorgulama içerisinde olduğuna değinen Tok, "Eğer bir hata varsa bunun en büyük sorumluluğu anne ve babası olarak bize aittir" ifadelerini kullandı.

Olay günü yaşananları kendi bakış açısından anlatan Eylem Yok, "Ben kaza yerine gitmedim. Oradan bir telefon almadım ve polisin aranmasını engellemedim. Buna rağmen oluşan algı beni derinden üzmektedir. Oysa gerçekler resmi raporlarda açıkça yer almaktadır" diye konuştu.

"HİÇBİR ŞEY DÜŞÜNDÜĞÜM GİBİ GELİŞMEDİ"

Eylem Tok, "O gece yaşadığım duyguları tarif etmek çok zor. Oğlum şok halindeydi, ben ise korku ve panik içindeydim. Ne olduğunu anlamaya çalışırken zihnim dağılmış, kalbim sıkışmıştı. Ne yapacağımı bilemez haldeydim. Bir süre uzaklaştım. Bu bir kaçış değil, çaresizlik içinde yönümü bulma çabasıydı. Ancak hiçbir şey düşündüğüm gibi gelişmedi" açıklamasını yaptı.

Bu olayda en büyük acının, hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ailesine ait olduğunu bildiğini söyleyen Eylem Tok, "Bu kaybın telafisi yok, biliyorum. Ancak yasal varislerle bir sulh anlaşması yaparak helalleştiğimizi de belirtmek isterim. Bir annenin kendi çocuğunu koruma çabası, başka bir ailenin acısını hafifletmez. Bunun bilincindeyim ve bu gerçekle yaşamayı öğrenmeye çalışıyorum" dedi.

