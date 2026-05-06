Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP'li belediye meclis üyesi gözaltında
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
İzmir'de Karabağlar Belediyesinin CHP'li meclis üyesi Kadir Dalgıç, sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'a hakaret etti. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Dalgıç, gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Dalgıç hakkında sosyal medya platformundan paylaştığı videoda yer alan ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARETE GÖZALTI
Dalgıç, "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "tehdit", "kamu görevlisine hakaret" suçlarından gözaltına alındı.