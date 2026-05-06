Aziz İhsan Aktaş davasında son durum: Duruşma yarına ertelendi

İstanbul’da görülen ve belediye başkanları ile çok sayıda sanığın yargılandığı “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” davasında, tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmalarının sürdüğü kritik duruşma, mahkeme tarafından yarına ertelendi; 11’i tutuklu toplam 207 sanığın yargılandığı dosyada salon kapasitesi ve yoğunluk nedeniyle süreç Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde devam ediyor.

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" iddiasına ilişkin yürütülen ve belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu geniş kapsamlı davada duruşma, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasite yetersizliği gerekçesiyle Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 3 No'lu salonda görüldü.

Duruşmada, 3'ü tutuklu 7 belediye başkanının da bulunduğu 11 tutuklu sanık ile 200 tutuksuz sanığın yargılaması devam ederken mahkeme heyeti, savunmaların sürdüğü süreçte oturumu yarına erteledi.

TAHLİYELER DOSYADA DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Yargılama sürecinde daha önce alınan tahliye kararları da salonda tartışma yarattı. Mahkeme, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, destek hizmetleri personeli Gülşah Ocak, Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi ve eski müdür Gülal Erdovan Anıl'ın tahliyesine hükmetmişti.

Bu kararlar, dosyada "eşitlik ve tutarlılık" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

OYA TEKİN SAVUNMA YAPTI

Duruşmada en dikkat çeken anlardan biri, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in mahkeme heyetine yaptığı çıkış oldu. Tekin, yaşadığı süreci sert ifadelerle eleştirerek, "Ben 1 yıldır çocuklarımı göremiyorum. Neden burada tutukluyum?" dedi.

Tekin sözlerini daha da sertleştirerek, "Birçok arkadaşımız olması gereken kararlarla tahliye edildi. Aziz İhsan Aktaş ailesiyle mutlu, huzurlu. Ben ise Anneler Günü'nü çocuklarımla birlikte geçiremiyorum. Lütfen adaletli olun" ifadelerini kullandı.

Bu sözler salonda gerilimi yükseltirken, duruşma atmosferinin daha da sertleştiği gözlendi.

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

Yoğun savunmaların ve tartışmaların ardından mahkeme heyeti, dosyada işlemlerin sürdüğünü belirterek duruşmanın yarın saat 10.00'a bırakılmasına karar verdi. Yargılamanın seyrinin önümüzdeki oturumda daha da kritik bir aşamaya geçmesi bekleniyor.