Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında gizli tanıktan çarpıcı sözler

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasının bugünkü duruşmasında SEGBİS ile katılan 2 gizli tanık dinlendi. Gizli tanıkların beyanlarının ardından duruşma 28 Nisan saat 10.00' a ertelendi.

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 3'ü tutuklu 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık ve tutuksuz 200 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan 3 no'lu salonda görüldü.

5 SANIK DAHA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz celse mahkeme tutuklu sanıklar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi destek hizmetleri personeli Gülşah Ocak, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi, Beşiktaş Belediyesi eski Destek Hizmetleri müdürü Gülal Erdovan Anıl'ın tahliyesine karar verdi.

"İŞLEYİŞİ BAŞKAN RIZA AKPOLAT BİZZAT YAPMAZ"

Duruşmaya SEGBİS ile katılan gizli tanıklardan biri şöyle konuştu:

"Davada örgüt lideri olarak görülen Aziz İhsan Aktaş etkin pişmanlıktan faydalanarak belediyeler içindeki kirli yapıyı ortaya çıkarmıştır. Dosyada örgüt lideri olarak görünen Aziz İhsan, etkin pişmanlıktan yararlanarak Nisan ve Mayıs aylarında verdiğim bilgileri doğrulamıştır. Belediyelerdeki kokuşmuş yapıyı belgelerle ortaya çıkarmıştır. Alican Abacı'nın düğününün müteahhit tarafından yapıldığını kendisi de belgelemiştir. Fahri Aksoy ile ilgili de doğrulamıştır. Belediyeler içindeki bütün ihalelerde rüşvet çarkı bu şekilde dönmüştür. İşleyişi Başkan Rıza Akpolat bizzat yapmaz, Alican Abacı tarafından yaptırılırdı. İşleyiş bu şekilde olurdu."

"İşlerin daha iyi yürümesi için kendine yakın kişilerle çalışmak isterdi. Fahri Aksoy bazı ihalelerin kendisine verilmesi için kendisine yakın kişilerle çalışmak istemiştir. Bunlardan biri de Mehmet Mandacı'dır. O da belediyede başkanlık yapmıştır. İhaleler zaman zaman doğrudan temin yoluyla yapılır ve tanıdık firmalara verilirdi. Buradaki maksat rant elde etmektir. Bunlar herkes tarafından bilindiği gibi rakamların şişirilmesidir, piyasa değerinin üzerine çıkarılmasıdır; Rakamlar üzerinde oynanmayacak bölümlerde adet sayısı fazla gösterilerek bunları kapatmaktır."

"Belediyeyi yöneten Rıza Akpolat değil başkan yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'dır. Akpolat, acemi olduğu için belediyeyi daha çok yönlendiren Ali Rıza Yılmaz'dır. Bunlar belediyede bilinen konulardır. Fahri Aksoy genelde ihalelere aracılık eden kişidir. Kendi aldığı bir ihale sözkonusu değilse diğer firmalara aracılık eder."

"SOMUT OLARAK İŞARET EDECEĞİM BİR İHALE SÖZ KONUSU DEĞİL"

Soru sormak için söz alan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın avukatı ise, "İfadeniz kapsamında Beşiktaş Belediyesi'nde eksik kalitesiz mal alımıyla gerçekleştirilen ihalelerden bahsediyorsunuz ancak iddianamede bununla ilgili hiçbir iddia yer almıyor" diyerek gizli tanığın örnek ihale göstermesini istedi. Gizli Tanık, "Benim somut olarak işaret edeceğim ihale sözkonusu değildi; ama belediyelerde işleyiş böyle yürür" dedi.

"DUYDUKLARIMI BİLDİKLERİMİ ANLATTIM"

Gizli tanık 'Yaprak' ise beyanında, "Vermiş olduğum ifadeyi tekrar ediyorum, diyeceklerim bundan ibaret. Daha önceki beyanımda firma çalışanlarıyla ilgili ifadem vardı. İfadelerim genel olarak duyduklarımla ilgilidir. Soruşturma aşamasında verdiğim beyanlarım geçerlidir. Verdiğim ifadeler söyleme dayalıdır. Yaklaşık 1,5 yıl önce ifade verdim. İfadenin örneği de elimde değil, ifademde ne diyorsam tekrar ediyorum" dedi.

Bir sanık avukatının, "İhalelerden anlamadığınızı söylüyorsunuz ancak ifadenizde ayrıntılı şekilde ihalelerle ilgili bilgiler vermişsiniz. Bu ifadeleri size birisi mi yazdırdı" sorusuna gizli tanık, "Hayır kesinlikle. Ben sadece duyduklarımı, bildiklerimi anlattım" yanıtını verdi. Duruşma 28 Nisan Salı günü saat 10.00'a ertelendi.