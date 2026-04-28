“Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” davasında kritik gün: Duruşma 29 Nisan’a ertelendi

Belediyelere rüşvet verildiği iddiasıyla görülen davada savunmalar alındı. Yüzlerce sanığın yargılandığı dosyada tahliye ve itiraz tartışmaları dikkat çekerken devam eden süreçte mahkeme, duruşmayı 29 Nisan saat 10.00’a erteledi.

Kamuoyunun yakından takip ettiği "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davasında yeni bir gelişme yaşandı. Belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu yüzlerce sanığın yargılandığı davada, sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmaları alındı.

DURUŞMA GENİŞ KATILIMLA GÖRÜLDÜ

Soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu 7 belediye başkanıyla birlikte toplam 11 tutuklu sanık ve tutuksuz 200 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 3 numaralı salonda gerçekleştiriliyor.

5 SANIK HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Mahkeme önceki celselerde, aralarında Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile Beşiktaş Belediyesi'nde görevli bazı isimlerin de bulunduğu 5 sanığın tahliyesine hükmetmişti. Tahliye kararları, davanın seyrine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

SAVUNMADA DİKKAT ÇEKEN RAPOR

Duruşmada Aziz İhsan Aktaş'ın avukatları, dosyaya "kamu zararı oluşmadığı" yönünde bir bilirkişi raporu sundu. Sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarının alınmasıyla devam eden duruşmada, delil tartışmaları ön plana çıktı.

DAVA 29 NİSAN'A ERTELENDİ

Bazı sanık avukatları ise iddialara sert tepki gösterdi. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın avukatı taşınmaz satışlarına ilişkin değer tespiti yapılmadığını vurgularken, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in avukatı ise etkin pişmanlık ifadelerinin yönlendirilmiş olabileceğini savundu. Avukat, "Bunlar kurgudur" diyerek müvekkili aleyhine somut delil bulunmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, tüm beyanların ardından duruşmayı 29 Nisan saat 10.00'a erteledi.