"Bu sabah İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir. Toplumumuzun huzurunu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir. Bu büyük temizlik operasyonunu başarıyla koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve başta kahraman polis teşkilatımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerini tebrik ediyorum. Vatandaşımızı sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceğiz."

ʺ1 milyar 600 milyon liralık kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirildiʺ

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının güçlü koordinasyonu ve eşgüdümlü çalışmalarıyla, sanal kumar ve kara para trafiğinin küresel ağlarının bir bir deşifre edildiğini belirtti.

Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığıyla "Paymix-3" operasyonunun düzenlendiğini aktaran Gürlek, şunları kaydetti:

"Paymix-3 operasyonuyla, organize suç örgütlerine siber dünyada tarihi bir darbe indirilmiştir. Aylık yaklaşık 3 milyar ABD doları işlem hacmine ulaşan, kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden kurulan kirli mekanizma adalet teşkilatımızın ve kahraman jandarmamızın titiz takibiyle çökertilmiştir. Bu operasyonla 49 yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapısı hedef alınarak sunucuları devre dışı bırakılmış, sistemlerde tutulan 15 milyon kullanıcı verisi ve 1200 internet uzantısına yönelik siber damarlar kesilmiştir. Yurt içi ve yurt dışı bağlantılı toplam 38 şüpheli hedef alınarak, suç gelirleriyle finanse edilen şirketlere TMSF kayyım olarak atanmıştır."

Operasyonu yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığını tebrik eden Gürlek, "Vatandaşlarımızın huzuruna ve ülkemizin finansal güvenliğine kasteden hiçbir illegal yapıya geçit vermeyeceğiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın detaylarına da ahaber.com.tr ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bulgulara ulaştı. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) isimli ödeme kuruluşunun suç örgütlerine finansal altyapı sağladığı yönünde kuvvetli şüphe oluştu.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin paravan şirketler, çok katmanlı para transferleri ve kripto varlık işlemleri aracılığıyla finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı ve bu yolla aklandığı tespit edildi. MASAK raporlarında, söz konusu yapı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolar işlem hacmine ulaşıldığı belirtilirken, suç gelirlerinin yurt içindeki şüpheliler aracılığıyla Fincrypto UAB (Paymix) üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı kaydedildi.

PAYMİX-1 OPERASYONU (06/03/2026)

Elde edilen deliller doğrultusunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 Mart 2026 tarihinde operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli olmak üzere 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 22 şüpheliye yönelik arama, el koyma ve yakalama işlemleri yapıldı.

Operasyon kapsamında, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararları doğrultusunda şüphelilere ait 11 lüks araç, 8 konut ve 67 tarla ile arsa olmak üzere toplam 75 taşınmaza el konuldu. Ayrıca çok sayıda banka ve kripto varlık hesabı hakkında tedbir uygulanırken, 30 kişiye ait yaklaşık 550 banka ve kripto para hesabı da bloke edildi.

Operasyonda ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan ön incelemelerde, Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı sağladığına dair kuvvetli delillere ulaşıldı. Bu gelişme üzerine, 9 Mart 2026 tarihinde söz konusu şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

PAYMİX-2 OPERASYONU (13/03/2026)

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, Pentech Bilişim ile bağlantılı olduğu değerlendirilen ve yasa dışı bahis faaliyetlerine iştirak ettiği tespit edilen 8 şüpheliye yönelik 13 Mart 2026'da Bursa merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Operasyonla eş zamanlı olarak Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi'ne kayyım atanırken, soruşturma sürecinde elde edilen yeni bulgular doğrultusunda 2 Nisan 2026 tarihinde Pen Telekomünikasyon ve Data Merkezi Limited Şirketi'ne de İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 taşınmaz, 5 araç ve şüphelilere ait banka hesaplarına el konuldu. Paymix-1 ve Paymix-2 operasyonları kapsamında gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şüphelilerden toplam 21 kişi tutuklandı.

PAYMİX-3 OPERASYONU (05/05/2026)

Teknik Altyapı ve Dijital Veri İncelemeleri

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yürütülen teknik inceleme ve dijital analiz çalışmaları kapsamında, Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesindeki bazı sunucular üzerinden 49 ayrı yasa dışı bahis sitesine barındırma, teknik altyapı ve veri depolama hizmeti sağlandığı tespit edildi.



Yapılan incelemelerde, bu sistemlerde yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin kullanıcı ve işlem verilerinin saklandığı belirlendi. Teknik analizler sonucunda yaklaşık 13 milyon 800 bin yasa dışı bahis kullanıcı/oyuncu kaydı, tekil T.C. kimlik numarasıyla eşleşen yaklaşık 3 milyon 173 bin kullanıcı kaydı ve telefon numarası bilgisi içeren yaklaşık 8 milyon 800 bin kullanıcı kaydı tespit edildi.



Ayrıca yasa dışı bahis sitelerine para yatırılması amacıyla kullanılan yaklaşık 14 bin 600 banka hesabı ile para çekim işlemlerinde kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 52 bin 800 banka hesabı belirlendi.

Tespit edilen banka hesaplarına ilişkin olarak, 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 231. maddesi uyarınca Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na bildirimde bulunulacağı ve konuya ilişkin incelemelerin derinleştirilerek sürdürüleceği bildirildi.

Bahis oynayan kişilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından, 7258 sayılı Kanun'un 5/1-d maddesi kapsamında mahallin en büyük mülki idare amirine bildirim yapılacağı ve idari para cezası sürecinin başlatılacağı kaydedildi. Yetkililer, elde edilen veri setinin yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin finansal ağın çözülmesi, organizasyon yapısının ortaya çıkarılması ve suç gelirinin boyutunun belirlenmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Söz konusu veriler üzerinden yapılacak ileri analizlerle para akışının izlenmesi, organizasyon içindeki rol dağılımının tespiti ve öncelikli hedeflerin belirlenmesinin mümkün olduğu, bu çalışmaların hem adli hem de idari süreçlere önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINA YÖNELİK FİNANSAL YAPI

Yürütülen teknik analizlerde, şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri kripto varlıklar üzerinden tahsil ettikleri belirlendi. Bu gelirlerin kripto para birimleri aracılığıyla transfer edildikten sonra nakit para ve altına çevrildiği, bazı kuyumcuların ise komisyon karşılığında bu işlemlere aracılık ettiği tespit edildi. Söz konusu faaliyetlerin süreklilik arz eden, sistematik ve organize bir yapı içinde yürütüldüğü değerlendirilirken, Paymix-3 operasyonu kapsamında tespit edilen kuyumcular hakkında da gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında yapılan mali ve teknik incelemelerde, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik çok katmanlı ve sofistike yöntemlerin kullanıldığı ortaya konuldu. Bu çerçevede, yurt dışında kurulan şirketler adına e-ticaret faaliyeti yürütülüyormuş izlenimi veren internet siteleri oluşturulduğu, suç gelirine konu kripto varlıklar kullanılarak bu platformlar üzerinden gerçekte mal veya hizmet teslimine dayanmayan sahte ticari işlemler gerçekleştirildiği belirlendi. Bu yöntemle şirket hesaplarına aktarılan kripto varlık karşılıklarının, düzenlenen muvazaalı hizmet faturaları ve uluslararası para transfer yöntemleri aracılığıyla farklı şirket hesaplarına gönderildiği, böylece suç gelirlerinin meşru ticari faaliyet görüntüsü altında finansal sisteme sokularak aklandığı tespit edildi. Yetkililer, söz konusu yapının suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye yönelik organize, süreklilik arz eden ve uluslararası boyutta planlanmış bir aklama mekanizması olduğunu değerlendirdi.

Soruşturma kapsamında bu yapıyı ortaya koyan delillere ulaşıldığı belirtilirken, ilgili şirketler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldı. Ayrıca yasa dışı faaliyetlere iştirak ettiği değerlendirilen kişiler hakkında da gözaltı kararı verildi.

DİJİTAL DELİLLER ORGANİZE SUÇ AĞINI ORTAYA ÇIKARDI

Yapılan teknik ve kriminal analizlerde, dijital materyaller ile mesajlaşma uygulamalarına ait kayıtların incelenmesi sonucu; çok sayıda kullanıcı arasında görev paylaşımına dayalı, süreklilik gösteren ve farklı fonksiyonlara ayrılmış organize bir iletişim ağı tespit edildi. İncelemeler, yapı içinde hiyerarşik bir düzen bulunduğunu, bazı kişilerin yönlendirici ve karar verici konumda yer aldığını, talimat ve koordinasyon süreçlerinin bu sistem üzerinden yürütüldüğünü ortaya koydu.

Soruşturma kapsamında, teknik ekipte yer alan şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerinin kesintisiz faaliyet göstermesi için altyapıyı kurup yönettiği, kullanıcı verilerinin tutulduğu sunucuları kontrol ettiği, çağrı merkezi ve ödeme sistemleri gibi kritik süreçleri organize ettiği belirlendi. Ayrıca sistemlerin yedeklendiği, internet trafiğinin yönetildiği ve kripto para transferlerinin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi için özel teknik altyapı kullanıldığı saptandı.

Analizlerde ele geçirilen veri tabanları, paneller ve sistem isimlerinin, yasa dışı bahis sitelerine ait teknik yapılarla örtüştüğü değerlendirildi. Teknik ekibin; sistem kurulumu, bakım ve güncelleme, erişim ve trafik yönetimi ile veri barındırma faaliyetlerini organize şekilde yürüttüğüne dair güçlü bulgulara ulaşıldı.

Finansal incelemelerde ise yüksek tutarlı para hareketlerinin planlı şekilde gerçekleştirildiği, işlemlerin büyük ölçüde kripto varlıklar üzerinden yürütüldüğü, farklı blokzincir ağları ve dijital cüzdanların kullanıldığı tespit edildi. Çok aşamalı finansal transfer mekanizmalarının devrede olduğu, komisyon oranlarının hesaplanarak sistemli bir para trafiği oluşturulduğu belirlendi.

Yasa dışı bahis gelirlerinin yurt içinde döviz ve kuyumculuk işletmeleri aracılığıyla nakde çevrildiği, yurt dışında ise fiziki teslim yöntemleriyle dolaşıma sokulduğu, farklı lokasyonlardan gelen paraların birleştirilerek belirli kişi ve yapılara aktarıldığı ortaya çıkarıldı.

Ayrıca kripto transferler, fiziki para teslimi, uluslararası banka transferleri (SWIFT) ve elektronik faturalandırmanın birlikte kullanıldığı çok katmanlı bir finansal yapı kurulduğu tespit edildi. Yurt dışı bağlantılı yapılanmaların şirket kuruluşu, hizmet ihracatı ve faturalandırma gibi işlemler üzerinden uluslararası para trafiğini organize ettiği belirlendi.

Öte yandan, çeşitli şirketler üzerinden sunucu kiralama, IP hizmetleri, yazılım ve danışmanlık adı altında düzenlenen faturaların, suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması ve işlemlerin yasal ticari faaliyet gibi gösterilmesi amacıyla kullanıldığı değerlendirildi.

05 MAYIS 2026 OPERASYONU: 38 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI MÜDAHALE

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nden alınan arama, el koyma ve inceleme kararları doğrultusunda elde edilen yeni deliller kapsamında, 5 Mayıs 2026 tarihinde toplam 38 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilecek. Şüphelilerden 1'inin ceza infaz kurumunda bulunduğu, 15'inin yurt dışında faaliyet göstererek suç örgütünü ve teknik-finansal sistemi yönettiği, 22'sinin ise yurt içinde olduğu değerlendiriliyor.

Soruşturma kapsamında yurt dışında bulunan şüphelilerin Türkiye'deki banka hesapları, şirket ortaklıkları, taşınmaz ve taşıtları ile diğer mal varlıklarına el koyma ve bloke tedbirleri uygulanırken, şüphelilerin yakalanarak Türkiye'ye iadeleri için uluslararası adli süreçler ve kırmızı bülten işlemleri de başlatıldı.

Operasyon kapsamında yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı ve barındırma hizmeti sağladığı belirlenen sunuculara eş zamanlı müdahale edilecek. Bu çerçevede sistemlerin faaliyetleri tamamen durdurularak erişimleri kesilecek. Sadece erişim engeliyle sınırlı kalınmayacak, yasa dışı bahis organizasyonlarının kullandığı tüm teknik altyapı, veri barındırma sistemleri ve sunucu ağları devre dışı bırakılacak.

Bu sayede toplam 49 yasa dışı bahis sitesinin tamamen işlevsiz hale getirilmesi, suç örgütlerinin dijital operasyon kabiliyetinin ortadan kaldırılması ve aynı altyapı üzerinden yeniden yapılanmalarının önlenmesi hedefleniyor.

Ayrıca soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda taşınmaz, taşınır, banka hesabı, elektronik para kuruluşu hesabı ve dijital finans varlığına yönelik el koyma ve bloke tedbirleri uygulanacak.

Yürütülen kapsamlı teknik inceleme ve dijital analizler sonucunda yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin geniş çaplı bir dijital altyapı ağı deşifre edildi. Çalışmalar kapsamında milyonlarca kullanıcı kaydı ve on binlerce banka hesabına ait verilere ulaşıldı; bu veriler üzerinden yasa dışı finansal hareketlerin izlenmesine yönelik kritik bulgular elde edildi.

Elde edilen veriler, yasa dışı bahis faaliyetlerinin bireysel değil, geniş ve organize yapılar tarafından yürütüldüğünü ortaya koydu. Yapılan analizler, suç gelirlerinin akışına ilişkin önemli tespitler sunarken, finansal ağın çözülmesine yönelik güçlü deliller sağladı.

Soruşturma süreci, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde kararlılıkla sürdürülüyor.