5 ilde yeni nesil çetelere operasyon! 63 gözaltı

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Başakşehir başta olmak üzere kent genelinde suç faaliyetlerinde bulunan silahlı organize suç örgütünü takibe aldı.

Yapılan incelemelerde, örgütün liderliğini yapan ve daha önce işlediği suçlar nedeniyle cezaevinde bulunan Ş.B.'nin yaptığı tespit edildi. Suç örgütünün çok sayıda suça karıştığı belirlendi.

Örgüt liderinin, kurşunlama ve yaralama eylemlerini örgüt üyelerine ve para karşılığı üçüncü kişilere yaptırdığı, bu eylemlerin esnaf üzerinde korku ve baskı oluşturmak, uyuşturucu gelirinin paylaşımı ve bölgesel rant anlaşmazlıkları nedeniyle gerçekleştirildiği belirlendi.