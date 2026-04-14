Change araç çetesine ağır darbe! Uçurumdan attılar ama polisten kaçmadı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin aylar süren titiz çalışmasında, depremde kullanılamaz hale gelen araçların organize şekilde piyasaya sürüldüğü belirlendi. Şüphelilerin, bu araçları sahiplerinden ya da mirasçılarından düşük bedellerle satın alıp bir havuzda topladığı, ardından aynı marka ve modeldeki çalıntı, hacizli veya yakalamalı araçlarla eşleştirerek şasi numaralarını değiştirdiği tespit edildi.