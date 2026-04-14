CANLI YAYIN

Change araç çetesine ağır darbe! Uçurumdan attılar ama polisten kaçmadı

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Change araç çetesine ağır darbe! Uçurumdan attılar ama polisten kaçmadı

Depremde ağır hasar alan araçları “change” yöntemiyle piyasaya süren şebeke çökertildi. 8 ilde düzenlenen operasyonda 22 kişi tutuklandı, 129 araç ele geçirildi. Delilleri yok etmek için bir aracı uçurumdan atan şüpheli ise skandalın boyutunu gözler önüne serdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin aylar süren titiz çalışmasında, depremde kullanılamaz hale gelen araçların organize şekilde piyasaya sürüldüğü belirlendi. Şüphelilerin, bu araçları sahiplerinden ya da mirasçılarından düşük bedellerle satın alıp bir havuzda topladığı, ardından aynı marka ve modeldeki çalıntı, hacizli veya yakalamalı araçlarla eşleştirerek şasi numaralarını değiştirdiği tespit edildi.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

Kurdukları atölyelerde işlem gören araçların, tamir edilmiş gibi gösterilip satışa sunulduğu ve bu yöntemle 30 araçtan yaklaşık 25 milyon liralık haksız kazanç sağlandığı ortaya çıkarıldı.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

Yapılan tespitlerin ardından Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 9 Nisan'da operasyonun düğmesine bastı. Adana merkezli, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Mersin, Gaziantep, İstanbul, Ankara, Konya ve Samsun'da 48 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

Yapılan baskınlarda 47 şüpheli yakalandı. 15 milyon TL değerinde 129 ağır hasarlı araca ise el konuldu.

UÇURUMDAN AŞAĞI ATMIŞLAR

Yapılan incelemelerde, şüphelilerden birinin, hakkında aranma kaydı bulunan aracı delilleri ortadan kaldırmak amacıyla kırsal bir bölgede 100 metrelik uçurumdan attığı, polis ekiplerinin ise aracı bulunduğu yerden çıkararak emniyet otoparkına çektiği öğrenildi.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 kişi ise ifadelerinin ardından serbest kaldı. Olayla ilgili soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın