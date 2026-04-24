İstanbul’da sahte altın çetesi çökertildi: 5 ilçede şafak operasyonu

Baskınların yapıldığı noktalara değinen Mercan, "Bu sabah itibarıyla Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 1200 Euro nakit para, bir adet tabanca, bir adet şarjör, 5 fişek, 350 bin TL tutarında çek ve yine 3 milyon 500 bin TL tutarında çek ele geçirilmiş durumda" sözleriyle ele geçirilen materyalleri sıraladı.

Operasyonun saha detaylarını paylaşan A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Operasyon sabah saatlerinde 5 farklı adrese eş zamanlı olarak yapıldı. Operasyon kapsamında toplamda 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı; 2 şüphelinin şu anda firari olduğunu, 8 şüphelinin ise gözaltına alınarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin başladığının altını çizelim" ifadelerini kullandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, sahte altınları piyasaya sürerek esnafı dolandıran şebekeye yönelik 5 ilçede dev bir operasyon gerçekleştirildi. Şafak vakti düzenlenen eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli yakalanırken, operasyonun detaylarını A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve A Haber moderatörü Cansın Helvacı canlı yayında aktardı.

SAHTE ALTINLARI KUYUMCU VE DÖVİZCİLERE SATMIŞLAR

Şebekenin çalışma yöntemini anlatan Mustafa Kadir Mercan, "Şüpheliler sahte altınları hem kuyumculara hem de döviz bürolarına dolandırarak satıyorlardı. Bu kapsamda şu ana kadar 6 farklı faaliyette bulundukları tespit edildi. Örgüt liderinin Yüksel Atabay olduğu ve toplam 11 şüphelinin bu eylemlere karıştığı belirlendi" dedi.

A Haber moderatörü Cansın Helvacı ise operasyonun önemine dikkat çekerek, "Son günlerde altını ve kuyrukları konuşuyoruz. Bunu ayırt etmek neredeyse imkansız. İnsanlar bir kenara yatırım yapmak için bütün paralarını koyuyor, bu yüzden operasyon çok kıymetli" değerlendirmesinde bulundu.