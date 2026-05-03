Konak Belediye Başkanı hakkında şok iddia: Meclis üyelerine gözdağı için tetikçi mi tutuldu?
İzmir’in Konak ilçesinde belediye yönetimine yönelik “tetikçi tutulduğu” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İddiaya göre, imar kararına karşı çıkan üç meclis üyesine yönelik tehdit planı hazırlandığı öne sürülürken, şüphelinin verdiği ifade ve sunduğu ses kayıtları dosyaya eklendi.
3 Mayıs 2026 Pazar günü gündeme yansıyan İzmir Konak tetikçi iddiası, yerel yönetim ve siyaset çevrelerinde tartışma yarattı. Soruşturma dosyasına giren ifadeler ve kayıtlar, iddiaların kapsamını genişletti. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle incelendiğini belirtirken, süreç adli mercilerin değerlendirmesiyle ilerliyor.
İDDİALARIN ODAĞINDA İMAR KARARI VAR
İddiaya göre, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun, özel bir hastane yakınındaki yaklaşık 11 bin metrekarelik bir arsanın imara açılması sürecinde menfaat sağlamak istediği öne sürüldü.
Bu karara karşı çıkan CHP'li meclis üyeleri Alaaddin Kurt, Cem Eren ve Cemal Küpeli'nin hedef alındığı iddia edildi.
"SİLAHLA VUR, DARP ET" İDDİASI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve daha önce kasten öldürme suçundan hüküm giydiği belirtilen Yusuf Aydoğdu'nun ifadesinde dikkat çeken iddialar yer aldı.