CANLI YAYIN

Konak Belediye Başkanı hakkında şok iddia: Meclis üyelerine gözdağı için tetikçi mi tutuldu?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Konak Belediye Başkanı hakkında şok iddia: Meclis üyelerine gözdağı için tetikçi mi tutuldu?

İzmir’in Konak ilçesinde belediye yönetimine yönelik “tetikçi tutulduğu” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İddiaya göre, imar kararına karşı çıkan üç meclis üyesine yönelik tehdit planı hazırlandığı öne sürülürken, şüphelinin verdiği ifade ve sunduğu ses kayıtları dosyaya eklendi.

3 Mayıs 2026 Pazar günü gündeme yansıyan İzmir Konak tetikçi iddiası, yerel yönetim ve siyaset çevrelerinde tartışma yarattı. Soruşturma dosyasına giren ifadeler ve kayıtlar, iddiaların kapsamını genişletti. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle incelendiğini belirtirken, süreç adli mercilerin değerlendirmesiyle ilerliyor.

Yusuf AydoğduYusuf Aydoğdu

İDDİALARIN ODAĞINDA İMAR KARARI VAR

İddiaya göre, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun, özel bir hastane yakınındaki yaklaşık 11 bin metrekarelik bir arsanın imara açılması sürecinde menfaat sağlamak istediği öne sürüldü.

Alaaddin KurtAlaaddin Kurt

Bu karara karşı çıkan CHP'li meclis üyeleri Alaaddin Kurt, Cem Eren ve Cemal Küpeli'nin hedef alındığı iddia edildi.

"SİLAHLA VUR, DARP ET" İDDİASI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve daha önce kasten öldürme suçundan hüküm giydiği belirtilen Yusuf Aydoğdu'nun ifadesinde dikkat çeken iddialar yer aldı.

Cem ErenCem Eren

Aydoğdu, kendisine Alaaddin Kurt'un silahla vurulmasının, diğer iki meclis üyesinin ise darp edilmesinin istendiğini öne sürdü.

Bu eylemler karşılığında 10 milyon lira nakit para ve bazı kişilerin belediyede işe alınması vaadinin sunulduğunu iddia etti.

SES KAYITLARI SORUŞTURMA DOSYASINDA

Şüpheli Aydoğdu, Melda Erbaykent ile yaptığı görüşmeleri gizlice kaydettiğini belirterek bu kayıtları savcılığa teslim etti.

Dosyaya giren kayıtlarda, Erbaykent'e ait olduğu öne sürülen bir kişinin şu ifadeleri kullandığı iddia edildi:

Cemal KüpeliCemal Küpeli

"Başkanla konuştuk... Alaaddin benimle uğraşıyor, onu da iki günde hallettim"

Söz konusu kayıtların 6 Nisan 2026 tarihinde bilirkişi incelemesine gönderildiği bildirildi.

Nilüfer Çınarlı MutluNilüfer Çınarlı Mutlu

SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Sabah'ın haberine göre; Yetkili makamlar, dosyada yer alan iddiaların ve delillerin detaylı şekilde incelendiğini açıkladı. Taraflardan henüz resmi ve kapsamlı bir yanıt gelmezken, soruşturmanın seyrine göre yeni gelişmelerin ortaya çıkabileceği değerlendiriliyor.

Didem ÖzelDidem Özel

İzmir Körfezi can çekişiyorİzmir Körfezi can çekişiyor İZMİR KÖRFEZİ CAN ÇEKİŞİYOR
Haklarını alamayan işçiler grevdeHaklarını alamayan işçiler grevde HAKLARINI ALAMAYAN İŞÇİLER GREVDE

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın