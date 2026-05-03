Arzu Uçar’dan Dilek İmamoğlu’na sert "delil yok" yanıtı: “Yolsuzluk için eşim kurban edildi”
İBB davasının ardından Dilek İmamoğlu’nun “delil yok” açıklamasına, 2019’da hayatını kaybeden belediye çalışanı Yaşar Uçar’ın eşi Arzu Uçar’dan yanıt geldi. Uçar, eşinin Beylikdüzü Belediyesi’nde maruz kaldığını iddia ettiği baskı ve suçlamaların bir yolsuzluk sürecini örtmek amacıyla kurgulandığını öne sürdü ve yeni iddialar dile getirdi.
28 Nisan 2026 Salı günü kamuoyuna yansıyan gelişmelerin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili dava sürecinde yeni açıklamalar geldi. 2019 yılında Beylikdüzü Belediyesi'nde görev yaparken hayatını kaybeden veznedar Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Uçar, Dilek Kaya İmamoğlu'nun duruşma sonrası yaptığı açıklamalara yanıt verdi.
UÇAR'DAN "DELİL YOK" AÇIKLAMASINA YANIT
Dilek Kaya İmamoğlu'nun "İddianame dedikodulara dayanıyor" açıklaması sonrası konuşan Arzu Uçar, iddialarını kamuoyu ile paylaştı. Uçar, "Dilek Kaya İmamoğlu, hani diyorsun ya somut bir delil yok. Senin kocan bir numaralı suçlu!" ifadelerini kullandı.
"ZİMMET" SUÇLAMASI VE MOBBİNG İDDİASI
Arzu Uçar, eşinin 20 yıl boyunca Beylikdüzü Belediyesi'nde görev yaptığını ve 2019 yılında "zimmet" suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Uçar, bu süreçte eşinin sistematik baskı ve psikolojik zorlamaya maruz kaldığını iddia etti.
Uçar'a göre, söz konusu süreç eşinin itibarını zedeledi ve ağır bir baskı ortamı oluşturdu. Bu iddialar resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil.