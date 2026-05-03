Arzu Uçar’dan Dilek İmamoğlu’na sert "delil yok" yanıtı: “Yolsuzluk için eşim kurban edildi”

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İBB davasının ardından Dilek İmamoğlu’nun “delil yok” açıklamasına, 2019’da hayatını kaybeden belediye çalışanı Yaşar Uçar’ın eşi Arzu Uçar’dan yanıt geldi. Uçar, eşinin Beylikdüzü Belediyesi’nde maruz kaldığını iddia ettiği baskı ve suçlamaların bir yolsuzluk sürecini örtmek amacıyla kurgulandığını öne sürdü ve yeni iddialar dile getirdi.

28 Nisan 2026 Salı günü kamuoyuna yansıyan gelişmelerin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili dava sürecinde yeni açıklamalar geldi. 2019 yılında Beylikdüzü Belediyesi'nde görev yaparken hayatını kaybeden veznedar Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Uçar, Dilek Kaya İmamoğlu'nun duruşma sonrası yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

UÇAR'DAN "DELİL YOK" AÇIKLAMASINA YANIT

Dilek Kaya İmamoğlu'nun "İddianame dedikodulara dayanıyor" açıklaması sonrası konuşan Arzu Uçar, iddialarını kamuoyu ile paylaştı. Uçar, "Dilek Kaya İmamoğlu, hani diyorsun ya somut bir delil yok. Senin kocan bir numaralı suçlu!" ifadelerini kullandı.

"ZİMMET" SUÇLAMASI VE MOBBİNG İDDİASI

Arzu Uçar, eşinin 20 yıl boyunca Beylikdüzü Belediyesi'nde görev yaptığını ve 2019 yılında "zimmet" suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Uçar, bu süreçte eşinin sistematik baskı ve psikolojik zorlamaya maruz kaldığını iddia etti.

Uçar'a göre, söz konusu süreç eşinin itibarını zedeledi ve ağır bir baskı ortamı oluşturdu. Bu iddialar resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil.

"RÜŞVET ÇARKINI ÖRTMEK İÇİN KURBAN SEÇİLDİ" İDDİASI

Eşinin bıraktığı nota ve yaşanan sürece atıfta bulunan Arzu Uçar, şu ifadeleri kullandı:
"Eşim, yolsuzluk çarkını örtbas etmek için kurban seçildi."

Bu iddia da bağımsız yargı kararlarıyla kesinleşmiş bir tespit içermiyor.

DAİRE İDDİASI VE YENİ SORULAR

Uçar, yaklaşık yedi yıldır oturduğu konutun kendisine nasıl tahsis edildiğiyle ilgili soru işaretleri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Kiracıysam kirayı nereye yatırıyorum, ev sahibiysem tapum nerede?"

Ayrıca bazı iş insanlarından para toplandığı iddiasını da gündeme getirdi ve şu soruyu yöneltti:
"Daha başka hangi iş adamlarından kesildi? Kimlerden toplandı bu paralar?"

DELİLLERİN KARARTILDIĞI İDDİASI

Sabah'ın haberine göre; Uçar, eşinin ölümüne ilişkin süreçte delillerin yok edildiğini öne sürerek, "Kocaman belediyede benim kocamın bilgisayarının hard diski nasıl zarar görüyor?" dedi.

Bu iddialar hakkında yargı süreci devam ederken, resmi makamlar tarafından yapılmış kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor.

