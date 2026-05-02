Başkan Erdoğan Irak Başbakan Adayı Muhammed Ali Zeydi ile görüştü: İş birliği ve istikrar vurgusu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan Adayı Muhammed Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan Türkiye’nin Irak’la yakın iş birliğine stratejik ve kurumsal temelde ciddi ivme kazandırdığını, yeni dönemde bunu daha da ilerletmeyi hedeflediklerini belirtti.

İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Başbakan Adayı Muhammed Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

ZEYDİ'YE TEBRİK
Erdoğan, görüşmede Zeydi'yi Başbakanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik ederek, Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını belirtti.

TÜRKİYE-IRAK HATTINDA GÜÇLÜ İVME
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Irak ile yakın işbirliğine stratejik ve kurumsal temelde ciddi ivme kazandırdığını, yeni dönemde bunu daha da ilerletmeyi hedeflediklerini, Türkmenlerin Irak ile Türkiye'nin kardeşliğinin müstesna unsurunu teşkil ettiğini bildirdi.

KALKINMA YOLU'NDA KARARLILIK

Görüşmede ayrıca, Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere terörle mücadele, savunma sanayii, enerji ve ulaştırma gibi birçok kritik alanda ilişkilerin geliştirilmesi konusunda kararlılık ifade edildi.

