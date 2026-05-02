İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Başbakan Adayı Muhammed Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

ZEYDİ'YE TEBRİK

Erdoğan, görüşmede Zeydi'yi Başbakanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik ederek, Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını belirtti.

TÜRKİYE-IRAK HATTINDA GÜÇLÜ İVME

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Irak ile yakın işbirliğine stratejik ve kurumsal temelde ciddi ivme kazandırdığını, yeni dönemde bunu daha da ilerletmeyi hedeflediklerini, Türkmenlerin Irak ile Türkiye'nin kardeşliğinin müstesna unsurunu teşkil ettiğini bildirdi.