Enerji savaşlarında kritik eşik: Kerkük-Ceyhan hattı yeniden devrede! İran’dan ‘barışa hayır’ mesajı!

Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 09:25 ahaber.com.tr - Özel Haber

Ortadoğu'da enerji krizi derinleşirken Kerkük-Ceyhan Boru Hattı'nın yeniden devreye alınması küresel dengeleri değiştirecek kritik bir adım olarak öne çıktı. A Haber'de konuşan uzman isim, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının petrol piyasalarını sarstığını vurgularken, İran lideri Hamaney'in "Barış zamanı değil" mesajı bölgedeki gerilimin daha da tırmanabileceğine işaret etti.

Ortadoğu'da tansiyon düşmek bilmezken, enerji koridorlarında kartlar yeniden karılıyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Yıldırım Deniz, A Haber ekranlarında moderatör Gökhan Kurt'un sorularını yanıtlayarak bölgedeki enerji krizini ve İran'ın stratejik hamlelerini masaya yatırdı. IRAK-TÜRKİYE BORU HATTI 2 YIL SONRA DEVREDE Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasıyla dünyayı sarsan enerji darboğazında, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kerkük-Ceyhan hattının yeniden faaliyete geçmesi dengeleri değiştirecek bir hamle olarak öne çıkıyor. Öte yandan İran lideri Hamaney'in "Barış zamanı değil" çıkışı, bölgedeki ateşin daha uzun süre sönmeyeceğinin sinyallerini veriyor.

ENERJİ KORİDORLARINDA TÜRKİYE ROTASI: 40 MİLYAR DOLARLIK HACİM Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın küresel piyasaları vurduğu bir dönemde Kerkük-Ceyhan Boru Hattı'nın önemine dikkat çeken Gökhan Kurt, "Yaklaşık 2 yıldır kapalı olan Kerkük-Ceyhan Boru Hattı faaliyete geçecek. İlk etapta günlük 200 bin varil hedefleniyor ve bu 40 milyar dolarlık bir ticaret hacmi demek" ifadelerini kullandı. Bu hattın alternatif senaryolar içindeki kritik rolünü vurgulayan Dr. Yıldırım Deniz, "Hürmüz Boğazı kapandığında Irak, Kuveyt, Bahreyn, Katar ve BAE gibi ülkelerin enerji ihracatı durma noktasına geliyor. Suudi Arabistan ve BAE'nin alternatif rotaları olsa da, İran bu boğazı kapalı tuttuğu müddetçe petrol fiyatlarından enflasyona kadar her şey etkilenecek" sözleriyle küresel krizin boyutuna işaret etti.

İRAN'IN 'HÜRMÜZ' KOZU VE HAMANEY'İN SERT MESAJI İran'ın Hürmüz Boğazı'nı bir stratejik silah olarak kullandığını belirten Dr. Yıldırım Deniz, "İran, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının ABD'nin elini kolunu bağladığını çok iyi biliyor ve bu kartı oynamakta ısrarcı davranıyor" dedi. İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in barış müzakerelerine kapıyı kapatan açıklamalarını değerlendiren Deniz, "Hamaney'in 'Şu an barış zamanı değil' mesajı, kendi iç kamuoyuna yönelik bir mesajdır. Aksi takdirde bu bir teslimiyet olarak algılanır. Eğer bir ateşkes önerilecekse bunu ancak İsrail veya ABD yapacaktır" ifadelerini kullandı.

İRAN İÇİNDE YENİ DALGA: HALK ABD VE İSRAİL'E BİLENİYOR Bölgedeki çatışmaların İran içindeki toplumsal dinamikleri de değiştirdiğini belirten Dr. Yıldırım Deniz, geçtiğimiz günlerde temas kurduğu İranlı üniversite öğrencilerinden örnekler vererek, "İranlı gençler, geçmişteki protestolara destek vermiş olsalar da şu an ülkelerinin bombalanmasına karşılar. ABD ve İsrail'in iyi niyetli yaklaşmadığını düşünüyorlar" sözleriyle aktardı. İran halkının topyekûn bir öfke içinde olduğunu dile getiren Deniz, "Nevruz bayramı gibi özel günlerde bir ateşkes sağlanabilir mi sorusu gündemde olsa da, mevcut durumda İran halkı hem liberal hem de dini kesimiyle İsrail ve ABD'ye karşı daha da bilenmiş durumda" şeklinde konuştu.