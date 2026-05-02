105 dakikalık yol 70 dakikaya düşecek! Silifke-Mut-Sertavul Yolu'nda tasarruf zeytin ve kayısı fiyatlarını da frenleyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Silifke-Mut-Sertavul Yolu'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, Silifke ile Mut ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan mevcut yol, topografik açıdan oldukça zorlu ve heyelan riskinin yüksek olduğu bir coğrafyada yer aldığını belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Trafik güvenliğini artırmak ve konforlu bir ulaşım sağlamak amacıyla Silifke-Mut-Sertavul Yolu'nu 101 km uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirerek yapım çalışmalarına başladık. Proje kapsamında 8 tünel ve 8 viyadük inşa ediyoruz."

Bölgede çalışmalar hızla devam ediyor. "PROJENİN FİZİKSEL GERÇEKLEŞME ORANI ŞU AN YÜZDE 49 SEVİYESİNDE" Bugüne kadar yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, "49,2 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yolu ve 6 tüneli tamamlamış bulunuyoruz. Şu anda 2. Kılıçarslan Viyadüğünün yapımına, Mut-3. Bölge Hududu Yolu'ndaki kaçış rampası imalatına ve güzergâhtaki muhtelif kesimlerde heyelan ıslah çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Projenin fiziksel gerçekleşme oranı şu an yüzde 49 seviyesindedir." açıklamasında bulundu. Uraloğlu, tüm kesimlerde yoğun bir tempo ile çalışmaları sürdürdüklerini belirterek yolu 2030 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini de kaydetti.