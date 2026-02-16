Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber ekranlarında Türkiye'nin havacılık sektöründe son 21 yılda yaşadığı baş döndürücü dönüşümü rakamlarla anlattı. 2002'de sadece 26 olan havalimanı sayısının 58'e çıktığını, 34.5 milyon olan yolcu sayısının ise 247 milyona ulaşarak rekor kırdığını belirten Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin artık küresel bir havacılık merkezi (hub) haline geldiğini vurguladı. İstanbul Havalimanı'nın tek başına kırdığı rekorlardan yeni yapılacak Trabzon, Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarına kadar birçok müjdeyi de A Haber izleyicileriyle paylaştı.

Sadece 21 yılda yolcu sayısını 34 milyondan 247 milyona taşıyan devasa büyüme! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin nasıl dünyanın "Havacılık Merkezi" haline geldiğini A Haber muhabiri Şener Çetin'e verdiği Özel Röportajında anlattı. İstanbul Havalimanı'nın rekorlarından yeni müjdelere kadar gökyüzündeki yeni rotamızın şifreleri bu yayında.

TÜRKİYE KÜRESEL HAVACILIKTA 'HUB' KONUMUNDA

Türkiye'nin stratejik konumunun havacılık sektöründeki başarının temelini oluşturduğunu belirten Bakan Uraloğlu, ülkenin 4 saatlik bir uçuşla dev bir coğrafyaya erişim imkanı sunduğunu belirtti. Uraloğlu, "Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada gerçekten 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye gidebiliyoruz. Burada yaklaşık 1.5 milyar insan yaşıyor. 25 trilyon dolarlık bir ticaret hacmi söz konusu. Dolayısıyla böyle bir konuma sahip Türkiye, zaten havacılıkta da hub haline gelmiş olmasının, bu avantajın çok büyük önemi olduğunu söyleyebilirim" sözleriyle Türkiye'nin merkez rolünü vurguladı.

2002'DE 26 OLAN HAVALİMANI SAYISI 58'E YÜKSELDİ

Havalimanı sayısındaki artışın altını çizen Bakan Uraloğlu, 2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayısının bugün 58'e ulaştığını kaydetti. Uraloğlu, "Biz burada 32 tane havalimanını açmışız tekrar. Bir kısmını yeni yapmışız, bir kısmını da ticari uçuşlara açmışız. Toplam 58 havalimanına bugün ulaşmışız," dedi. Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarının da bu yıl içinde hizmete alınacağını müjdeleyen Uraloğlu, "Hedefimiz bu sene içerisinde her ikisini de bitirerek havalimanı sayımızı 60'a yükseltmek" ifadelerini kullandı.

YOLCU SAYISINDA REKOR ARTIŞ

Havacılıktaki büyümenin en net göstergelerinden birinin de yolcu sayısı olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, rakamların gelinen noktayı gözler önüne serdiğini söyledi. 2002 yılında toplam yolcu sayısının 34.5 milyon olduğunu hatırlatan Uraloğlu, "2023 yılını 247 milyonla kapattık. Esasında bizim 2002 yılında toplam 34.5 milyon olan yolcu sayımız, artık tek bir havalimanımızın ağırladığı yolcu sayısının çok altında. Örneğin İstanbul Havalimanı'na 84 milyon, Sabiha Gökçen'e 48 milyon yolcu geldi" sözleriyle devasa büyümeyi özetledi.

UÇULMADIK YER KALMADI: DESTİNASYON SAYISI 356'YA ÇIKTI

Türkiye'nin göklerdeki ağının sadece yurt içinde değil, yurt dışında da rekor seviyede genişlediğini ifade eden Bakan Uraloğlu, 2002 yılında 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştirilirken bugün bu rakamın 133 ülkede 356 noktaya ulaştığını belirtti ve "Artık gidemediğimiz yer yok dünyada, her tarafa gidiyoruz çok şükür" dedi.

İSTANBUL HAVALİMANI VE YENİ PROJELER

İstanbul Havalimanı'na yönelik geçmişteki eleştirilere de değinen Uraloğlu, bu projenin Türkiye'nin geleceğine vurulmak istenen bir ipoteğin parçası olarak engellenmeye çalışıldığını ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığıyla hayata geçirildiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'na kazandırılan 3. pist ve modern kule, turizm merkezi Nevşehir-Kapadokya Havalimanı'nın 2 milyon yolcu kapasitesine çıkarılması ve Aydın Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiğini ve çalışmalara başlandığını aktardı.

Trabzon'a yapılacak yeni havalimanının da müjdesini veren Uraloğlu, "Trabzon Havalimanı'ndaki yapım çalışmalarına inşallah başlayacağız. Ordu-Giresun, Rize-Artvin ve Trabzon Havalimanı, denizde üçüncü havalimanı olmuş olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

KISA ANALİZ

Bugünkü A Haber yayınında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin havacılık sektöründe son 21 yılda gerçekleştirilen dönüşümü değerlendirdi. Bakan'ın açıklamasına göre:

2002 yılında Türkiye'de 26 havalimanı bulunurken bugün bu sayı 58'e yükseldi.

Yolcu sayısı 34,5 milyondan 247 milyona çıktı.

Türkiye, coğrafi konumu sayesinde küresel bir havacılık merkezi hâline geldi.

Yeni projeler arasında Trabzon, Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarının bu yıl tamamlanması hedefi var.

Kategori Açıklama Havalimanı Sayısı (2002) 26 adet Havalimanı Sayısı (2026) 58 adet (hedef 60'a çıkarılması) Yolcu Sayısı (2002) 34,5 milyon Yolcu Sayısı (2023) 247 milyon Uluslararası Bağlantı 133 ülke, 356 destinasyon Yeni Hedef Projeler Trabzon, Yozgat, Bayburt-Gümüşhane havalimanları

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. BAKAN URALOĞLU'NUN VERDİĞİ BİLGİLER HANGİ DÖNEMİ KAPSIYOR?

Bakan Uraloğlu, 2002'den 2026'ya kadar geçen sürede Türkiye'nin havacılık altyapısındaki gelişimi anlattı.

2. TÜRKİYE NEDEN HAVACILIKTA "HUB" OLARAK TANIMLANIYOR?

Coğrafi konumu sayesinde Türkiye'den 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ulaşım mümkün olduğundan uzun menzilli bağlantılarla merkez role sahip olduğu vurgulanıyor.

3. YENİ HAVALİMANI PROJELERİ NE ZAMAN HİZMETE AÇILACAK?

Trabzon, Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarının bu yıl içinde tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.

4. TÜRKİYE'NİN YOLCU SAYISINDAKİ ARTIŞIN NEDENİ NEDİR?

Havalimanı sayısının artması, yeni uluslararası hatlar ve İstanbul Havalimanı gibi büyük merkezlerin katkısı artışı tetikledi.

5. BU BÜYÜMENİN EKONOMİK ETKİSİ NEDİR?