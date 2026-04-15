Çorum-Laçin Yolu ve Kırkdilim Tünelleri hizmete açılıyor! 30 dakikalık yol 15 dakikaya düşecek

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında inşa edilen T-1 Tüneli'nin bin 389 kilometre, T-2 Tüneli'nin bin 157 metre ve T-3 Tünelinin ise bin 553 metre olduğunu belirtti.

SEYAHAT SÜRESİ 15 DAKİKA KISALDI

Bakan Uraloğlu, hizmete sunulan 25 kilometrelik kesim ile bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlanarak ticaret, turizm ve yaşam kalitesinin artırılacağını belirterek "Yolumuz ile Çorum-Laçin arasında seyahat süresi 30 dakikadan 15 dakikaya düştü. Yol ve tüneller ile zamandan 350 milyon lira, akaryakıttan 68 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 418 Milyon lira tasarruf da edeceğiz. Ayrıca, çevreye zararlı karbon emisyonu da 3 bin 420 ton azaltacağız" açıklamasında bulundu.