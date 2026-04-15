Çorum-Laçin Yolu ve Kırkdilim Tünelleri hizmete açılıyor! 30 dakikalık yol 15 dakikaya düşecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan stratejik güzergâh üzerindeki Çorum-Laçin Yolu ve Kırkdilim Tünelleri’nin tamamlandığını müjdeledi. 16 Nisan Perşembe günü resmi açılışı yapılacak dev proje ile bölgedeki seyahat süresi yarı yarıya düşerken, yıllık 418 milyon liralık devasa bir tasarruf sağlanması hedefleniyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 25 kilometrelik Çorum-Laçin Yolu ve Kırkdilim Tünellerindeki çalışmaları tamamladıklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, söz konusu kesimin resmi açılışını 16 Nisan Perşembe günü (yarın) gerçekleştireceklerini bildirdi.
"25 KİLOMETRELİK KESİMİ BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM KAPLAMALI BÖLÜNMÜŞ YOL STANDARTLARINA YÜKSELTTİK"
Çorum'un İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Doğu Anadolu'yu Batı'ya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunduğuna dikkati çeken Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Şehrimizin D-100 Devlet Yolu'na bağlantısını sağlayan 50,4 kilometrelik Çorum-Laçin-Osmancık Yolu'nun standartlarını yükseltmek için çalışmalara başlamıştık. Bu kapsamda Çorum-Laçin arasında kalan 25 kilometrelik kesimi bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standartlarına yükselttik."
"KIRKDİLİM GEÇİŞİ'NE ÜÇ ÇİFT TÜP TÜNEL İNŞA ETTİK"
Yolun Çorum ile Laçin arasındaki tamamlanan kesiminde yer alan ve 40 viraj ile geçilebilen Kırkdilim Mevkii hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Özellikle kış aylarında ulaşımın güçleştiği Kırkdilim Geçişi'ne üç çift tüp tünel inşa ettik. Toplam uzunluğu 4 bin 99 kilometre olan tüneller ile heyelan, kaya düşmesi ve şev stabilitesi gibi risklerin önüne geçtik." dedi.