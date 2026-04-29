Doğum izni düzenlemesi ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacak? Açıklama geldi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izni süresinin 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldığını ve düzenlemenin bu gece Resmi Gazete’de yayımlanmasının beklendiğini açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş AK Parti Grup Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada annelerin merakla beklediği doğum izni süresinin uzatılmasına ilişkin kararın bu gece Resmi Gazete'de yayımlanmasını beklediklerini ifade etti.
BAKAN GÖKTAŞ A HABER'E KONUK OLMUŞTU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş A Haber'de konuk olduğu özel yayında doğum iznine ilişkin konuşmuştu.
24 HAFTAYA YÜKSELDİ
Doğum izinlerinin uzatılmasının annelerin uzun süredir beklediği bir adım olduğuna dikkati çeken Göktaş, şu ifadeleri kullandı:
"Doğum izinleriyle ilgili süreçte biliyorsunuz 16 haftaydı. Bunu 24 haftaya yükselttik ve OECD ülkeleri arasında ilk ona girmiş bulunuyoruz. OECD ortalamasının da Avrupa Birliği (AB) ortalamasının da üzerindeyiz. AB ülkelerinde doğum izni süreleri 18 hafta, biz 24 haftaya yükselttik. Bu, iş-yaşam dengesini korumak adına çok kıymetli bir adım. Annelerimizin uzun zamandır beklediği bir adımdı ve 2006 yılından bu yana güncellenmemişti. Doğum izninin 24 haftaya yükseltilmesiyle annelerimiz için önemli bir süreci başlatmış olduk. Çalışmak isteyen tüm annelerimiz bu izinden faydalanabilecek."
1 NİSAN DETAYI
Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe gireceğinin altını çizen Göktaş, "1 Nisan itibarıyla doğum iznini tamamlamış, ancak 24 haftayı geriye dönük tamamlamamış annelerimiz de bu izinden faydalanabilecek. Kanunumuzun Meclis'e geliş tarihi olan 2 Nisan'ı esas alarak bu düzenlemeyi hayata geçirdik. 1 Nisan itibarıyla geriye dönük 24 haftayı tamamlamamış bütün annelerimiz bu haktan yararlanabilecek. Halihazırda doğum izninde olan annelerimiz de bu düzenlemeden yararlanabilecek. Hem kamu hem özel sektörü kapsayan bu doğum izinleri tüm annelerimiz için önemli bir müjde. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
BABALIK İZNİ 10 GÜN
Bakan Göktaş, bu kapsamda, koruyucu ailelere yönelik 10 günlük bir izin süreci başlattıklarını, babalık izninin de 5 günden 10 güne çıkarıldığını, bundan sonraki süreçte de anneyi koruyan, aileyi güçlendiren kapsamlı adımlar atmaya devam edeceklerini hatırlattı.