Doğum izni düzenlemesi ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacak? Açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş AK Parti Grup Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada annelerin merakla beklediği doğum izni süresinin uzatılmasına ilişkin kararın bu gece Resmi Gazete'de yayımlanmasını beklediklerini ifade etti.

BAKAN GÖKTAŞ A HABER'E KONUK OLMUŞTU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş A Haber'de konuk olduğu özel yayında doğum iznine ilişkin konuşmuştu.

24 HAFTAYA YÜKSELDİ

Doğum izinlerinin uzatılmasının annelerin uzun süredir beklediği bir adım olduğuna dikkati çeken Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Doğum izinleriyle ilgili süreçte biliyorsunuz 16 haftaydı. Bunu 24 haftaya yükselttik ve OECD ülkeleri arasında ilk ona girmiş bulunuyoruz. OECD ortalamasının da Avrupa Birliği (AB) ortalamasının da üzerindeyiz. AB ülkelerinde doğum izni süreleri 18 hafta, biz 24 haftaya yükselttik. Bu, iş-yaşam dengesini korumak adına çok kıymetli bir adım. Annelerimizin uzun zamandır beklediği bir adımdı ve 2006 yılından bu yana güncellenmemişti. Doğum izninin 24 haftaya yükseltilmesiyle annelerimiz için önemli bir süreci başlatmış olduk. Çalışmak isteyen tüm annelerimiz bu izinden faydalanabilecek."