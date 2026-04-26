Bakan Göktaş A Haber'de: Doğum izni düzenlemesi önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanacak

Çocukların dijital dünyadaki güvenliğini sağlamak adına yürütülen çalışmalara değinen Bakan Göktaş, "15 yaş altı çocuklar için sosyal medya düzenlemesi uzun zamandır bekleniyordu. Bu kapsamda 15 yaş altına denetim getirirken, 15-18 yaş arası gençlerimiz için de ayrıştırılmış içerik sunma yükümlülüğü getiriyoruz" ifadelerini kullandı. Düzenlemenin teknik detaylarına da değinen Göktaş, "Yaş doğrulamasını ülkemize özgü bir modelle, e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştireceğiz; böylece çocuklarımızın verileri yurt dışına çıkmadan kendi bünyemizde korunacak" sözleriyle yeni sistemi anlattı.

Annelerin büyük bir heyecanla beklediği doğum izni düzenlemesine dair detayları paylaşan Bakan Göktaş, "Büyük bir beklenti vardı ve bu artık hayata geçti. 16 hafta olan doğum iznini 24 haftaya yükselterek OECD ülkeleri arasında ilk ona girmiş bulunuyoruz" açıklamasında bulundu. Düzenlemenin kapsamına dair en çok merak edilen soruyu da yanıtlayan Göktaş, "1 Nisan itibarıyla doğum izni devam eden ancak henüz 24 haftayı tamamlamamış olan tüm annelerimiz, kamu veya özel sektör ayrımı olmaksızın bu ek 8 haftalık süreden faydalanabilecekler. Karar önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanacak" müjdesini verdi. Ayrıca babalık izninin de 5 günden 10 güne çıkarıldığını hatırlatan Bakan, "Amacımız anne üzerindeki yükü paylaşmak ve aile bütünlüğünü korumaktır" dedi.

KAHRAMANMARAŞ SALDIRISI SONRASI PSİKOSOSYAL DESTEK SEFERBERLİĞİ

Kahramanmaraş'ta yaşanan elim okul saldırısı sonrası bölgedeki son durumu aktaran Bakan Göktaş, "Olayın vuku bulduğu ilk andan itibaren 256 personelimizle sahaya intikal ettik. Sadece vaka bazlı değil, hane bazlı bir izleme sistemi kurarak 3 bin 160 aileyle doğrudan temas sağladık" ifadelerini kullandı. Travmanın izlerini silmek için uzun vadeli bir plan yaptıklarını belirten Göktaş, "Özellikle evlat veya ebeveyn kaybı yaşayan vatandaşlarımız için yas danışmanlığı sürecini başlattık ve bu süreci kararlılıkla sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

ÇOCUK KORUMA KANUNUNDA SIFIR TOLERANS

Çocukların bulunduğu ortamlarda çalışan personele yönelik denetimlerin sıkılaştırıldığını vurgulayan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuk Koruma Kanunu'nda yaptığımız değişiklikle; kreş, yurt ve okul gibi alanlarda ağır suçlardan hüküm giymiş kişilerin çalıştırılmamasını zorunlu kıldık" dedi. Denetim ağının genişliğine dikkat çeken Göktaş, "Okul servislerinden kantinlere, hatta internet kafelere kadar çocukların olduğu her yerde bu kişilerin görev almasını engelleyerek evlatlarımıza daha güvenli bir çevre sunmayı hedefliyoruz" sözleriyle yeni güvenlik protokollerini aktardı.