İstanbul'da bir yılda 300 kez hastaneye gitti sebebi pes artık dedirtti! MHRS randevusu almak için dikkat çeken uyarı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul'daki muayene sayılarından devam eden sağlık yatırımlarına kadar birçok konuda bilgi verdi. Vatandaşların aile hekimliklerine başvuru sayılarına dikkat çeken Doç. Dr. Güner, çarpıcı bilgiler verdi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, başvuruda ilk basamağın aile hekimi olması gerektiğini söyleyerek, "Kocamustafapaşa'da bir teyzemiz vardı, bir yılda 300 kere doktora gitmişti, sordum. 'Alışkanlığım böyle' dedi. Sosyalleşme aracı olarak da kullanıyorlar, ihtiyacı olan hastanın ulaşmasıyla ilgili problem yaşama ihtimalimiz var. Acilde sarı ve kırmızı alanda herhangi bir sıkıntı yok. Yoldan geçerken 'Bir acile uğrayayım' , 'Pazara inmiştim, gelmişken bir acile uğrayayım' bunlarla karşılaşıyoruz. Vatandaşlar, evine ortalama 7 dakika yürüme mesafesindeki aile hekimliklerine başvurarak sorunlarının çoğunu çözebilir" dedi.

İstanbul'da 53 tane devlet, 130'dan fazla özel hastane olduğunu belirten Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Aile hekimlikleriyle beraber devasa bir sistemde sağlık hizmeti sunuyoruz. Bunun için zaten dünyanın sağlık başkenti diyoruz. 7-24, bayramı seyranı, gecesi gündüzü olmadan hiçbir şekilde inkıtaya uğramaması gereken bir süreç var. Sağlık hizmetini kesintisiz bir şekilde veriyoruz. 201 ülkeden 500 bin vatandaşın genel cerrahi, ortopedi, onkoloji hastalarının gelip şifa bulduğu bir kentten bahsediyoruz. Estetik olsun botoks, rinoplasti olsun, saç ekimi İstanbul'da hatta Antalya, İzmir gibi noktalarda da büyük bir teveccühle tüm dünyada karşılanıyor" açıklamasını yaptı.