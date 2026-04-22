Nitelikli şekilde muhtarları arayarak çevrelerinde işe ihtiyacı olan vatandaş olup, olmadığını soran ve ardından sağlık belgelerini tamamlamak için iş hayali kuran vatandaşlara "Check-Up" sağlık raporu adı altında ödeme yapmaları gerektiğini söyleyen karı ve koca dolandırıcı çiftin insanları bu yöntemle dolandırdığı tespit etti. Polis ekipleri, şüpheliler hakkında MASAK hareketlerini inceleyerek müracaatların bulunduğu illerde gerekli bilgi, belge ve kamera kayıtlarını tespit etti. Çalışmalar kapsamında olayla ilgili 8 şüpheli tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından 17 Nisan günü adli mercilere sevk edilen 8 şahıstan 3 ü savcılıkça serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 5 şahıstan 2'si adli kontrol ile serbest bırakıldı ve 3 kişi tutuklandı. Tutuklanan şahıslardan 1'inin 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasının, 10 bin TL idari para cezasının ve 60 aranma kaydının olduğu anlaşıldı. Tutuklanan diğer şahsın ise farklı konulardan dolayı 13 aranma kaydının olduğu tespit edildi.

"İNSANLARIN HAYALLERİNİ SUİSTİMAL EDİYORLAR"



Muhtar bir arkadaşının dolandırıcılarla kendi yakınını iletişime geçirdiğini ifade eden Emek Mahalle Muhtarı Celal Sarı, şu ifadeleri kullandı:

"Muhtar arkadaşlarımızdan biri bizi aradı. İşe ihtiyacı olan kadın biri varsa numarasını istediler. Ben de bir yakınımızın eşinin numarasını verdim. Dolandırıcı burada devlet hastanesinin eczane deposunda bir açık olduğunu söylemişlerdi. Açık olduğunu söyleyince biz de yakın akrabamızın numarasını verdik. Akrabamızın numarasını verdikten sonra dolandırıcılar evraklar için ilk önce 8 bin TL para istediler. Bunların sağlık raporları gibi belgeler için olduğunu ve bir an önce toplayıp evrakları göndermemizi istediler. Aradan 2 ila 3 saat geçtikten sonra 4 bin TL daha para istediler. Bizden tekrardan 4 bin TL para isteyince biz de durumdan şüphelenmeye başladık. Tekrardan 4 bin TL dolandırıcılara gönderdik. Yine aradan birkaç saat geçtikten sonra 2 bin TL daha para isteyince dolandırıldığımızı anladık. Öğrendiğimiz kadar bu şekilde dolandırıcılar, 120 mağduru dolandırdıklarını duyduk. Dolandırıcılar mahalle muhtarlarının numaralarına internet üzerinden ulaştılar. Muhtarların güvenlerini kullanarak dolandırıcılar insanları dolandırmışlar. Buradan Türk polis ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Polis ekiplerimizden Allah razı olsun. Bizi hiçbir şekilde yalnız bırakmadılar. Bu işin de takipçisi oldular. Dolandırıcıların hepsini de yakaladılar ve hepsinin emeğine sağlık. Bu zamanda işe girmek isteyen insanların hayalleri var. İnsanların hayallerini bu şekilde suistimal eden kişiler var. Bunları kullanıp da insanları mağdur ediyorlar. İnsanlar, bu tür gelen aramalara ve söylemlere hiçbir şekilde kanmasınlar ve kandırılmasınlar. Bu dolandırıcılara inanmayın. Gerçekten bizim arkadaşımız mağdur oldu"