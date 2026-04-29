Oktay Çubuk kimdir sağlık durumu nasıl? Genç oyuncu Portekiz'de yoğun bakımda!

Oktay Çubuk kimdir sağlık durumu nasıl? Genç oyuncu Portekiz'de yoğun bakımda!

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 09:09 Son Güncelleme: 29 Nisan 2026 09:16 ahaber.com.tr Haber Merkezi

'Ah Nerede' ve 'Cennetin Gözyaşları' dizileriyle tanınan Oktay Çubuk, tatil için gittiği Portekiz'de fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden genç oyuncunun, son durumu merak ediliyor.

Genç kuşağın başarılı oyuncularından Oktay Çubuk, Portekiz gezisi sırasında geçirdiği ani rahatsızlıkla hayranlarını korkuttu. 'Ah Nerede', 'Aşk Ağlatır' ve 'Adım Farah', 'Cennetin Gözyaşları' gibi yapımlardaki başarısıyla tanınan 28 yaşındaki oyuncunun, sağlık durumu yakından takip ediliyor.

KALBİ DURDU İş görüşmeleri için Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk'a eşlik eden ünlü oyuncu, şehirde bulundukları sırada aniden rahatsızlandı. Durumun ciddiyetinin anlaşılması üzerine acil olarak hastaneye kaldırılan Çubuk'un, yolda kalbinin durduğu belirtildi.

YOĞUN BAKIM SÜRECİ VE SON DURUM Hastaneye yetiştirilen ve yapılan müdahalelerle hayata döndürülen Oktay Çubuk, derhal yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Sevenlerini yasa boğan haberin ardından sevindirici açıklama ise gecikmedi: Yapılan son tetkikler neticesinde oyuncunun hayati riskinin ortadan kalktığı bildirildi. Çubuk'un bir süre daha tedbir amaçlı hastanede gözetim altında tutulacağı ve tedavisinin devam edeceği öğrenildi.

OKTAY ÇUBUK KİMDİR? 1996 İzmir doğumlu olan Oktay Çubuk, eğitim hayatındaki başarısıyla dikkat çeken isimlerden biri. Eğitim: İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümüne birincilikle girdi.

Kariyer Başlangıcı: İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında Cennetin Gözyaşları dizisindeki 'Ömer' karakteriyle yaşadı. Öne Çıkan Projeler: Özellikle Aşk Ağlatır ve Ah Nerede dizilerindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.