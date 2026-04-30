Fahiş site aidatlarına fren: TBMM’de ilk 5 madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulu fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren, 'Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin 1'er dakikalık konuşmaları, grup başkanvekillerinin değerlendirmeleri ve siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergeler üzerine görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklife geçildi. Teklifin ilk 5 maddesi daha kabul edildi.

YÖNETİCİLERİN TEK BAŞINA KEYFİ AİDAT BELİRLEMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Kabul edilen maddelere göre; Sermaye Piyasası Kurulu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile ilgili değişiklik yapılıyor. Buna göre SPK tarafından yetki verilen kuruluşlar konut finansmanı ve sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan değerleme raporları, kamu kuruluşları, bankalar ve finans kuruluşlarının düzenlediği rapor tarihinden itibaren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda ve bedelsiz olarak gönderilmesi zorunlu olacak.