Site aidatlarına devlet neşteri! Keyfi zam dönemi bitiyor
Site ve apartmanlarda "fahiş aidat" dönemini kapatması beklenen ve Meclis gündeminde olan yeni yasal düzenlemeye dair Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a önemli açıklamalarda bulundu. Özelmacıklı, özellikle Ocak ve Şubat aylarında yoğunlaşan genel kurullarda aidat artışlarının %40 seviyelerini bulduğuna dikkat çekerek, yeni kanunun getireceği denetim mekanizmalarını detaylandırdı.
Milyonlarca konut sahibini ve kiracıyı yakından ilgilendiren aidat tartışmalarına son noktayı koyacak yasal düzenleme için geri sayım başladı. Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a site aidatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Meclis gündeminde olan yeni yasa ile birlikte site yönetimlerinin keyfi zam yapmasının önüne geçileceğini ve fahiş aidat artışlarının yeniden değerleme oranıyla sınırlandırılacağını açıkladı. Ocak ve Şubat aylarında yoğunlaşan genel kurullarda alınan yüzde 40'a varan artış kararları, yeni dönemde sıkı bir denetim ve şeffaflık süzgecinden geçecek.
AİDAT ARTIŞLARINA YENİDEN DEĞERLEME SINIRI
Toplu yapılarda genel kurul sürecine girilmesiyle birlikte aidatların ana gündem maddesi olduğunu vurgulayan Mustafa Hakan Özelmacıklı, toplu yapıların yüzde 60'ının Ocak, yüzde 20'sinin ise Şubat ayında genel kurul yaptığını belirterek, "Aidat artışlarında son döneme girdik; gerek enerji maliyetleri gerekse işçi giderleriyle beraber bu sene yüzde 40'a yakın artışlar yapıldığını görüyoruz ancak artık aidatlarla ilgili yasal düzenlemeler Meclis'te ve Şubat ayında yasanın bu kapsamda yasalaşmasını bekliyoruz" sözleriyle müjdeyi verdi.
Özellikle konutlarda yönetim ve denetim hizmetleri verilmesi hakkında kanunla birlikte artışların sınırlandırılacağını ifade eden Özelmacıklı, "Site yöneticileri yıllık artışları artık sadece yeniden değerleme oranı kadar yapabilecekler; örneğin bu sene bu oran yüzde 25 seviyesindeydi" dedi.