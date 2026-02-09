Site aidatlarına devlet neşteri! Keyfi zam dönemi bitiyor

KEYFİ ZAM DÖNEMİ KAPANIYOR

Maliyetlerin sınırı aşması durumunda izlenecek yolu da açıklayan Özelmacıklı, yöneticilerin artık kendi başlarına karar veremeyeceğini belirterek, "Daha fazla gider olursa yine artış yapılabilecek ama yönetici artık bunu keyfi belirleyemeyecek; en az üç ay içerisinde kat maliklerini toplantıya çağıracak ve genel kurul yaptıktan sonra ancak yeni artışlar belirlenebilecek" ifadelerini kullandı.

Bu sene yasa henüz geçmediği için yeniden değerleme oranı sınırının uygulanamadığına dikkat çeken Özelmacıklı, "Şu an genel kurul yapılmadan yapılan artışlar maalesef gerçekleşebiliyor ancak yöneticilerin kendi belirledikleri orana göre artış yapmasının sonuna geliyoruz" sözleriyle yeni dönemin işaretini verdi.