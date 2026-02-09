CANLI YAYIN

Site aidatlarına devlet neşteri! Keyfi zam dönemi bitiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Site ve apartmanlarda "fahiş aidat" dönemini kapatması beklenen ve Meclis gündeminde olan yeni yasal düzenlemeye dair Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a önemli açıklamalarda bulundu. Özelmacıklı, özellikle Ocak ve Şubat aylarında yoğunlaşan genel kurullarda aidat artışlarının %40 seviyelerini bulduğuna dikkat çekerek, yeni kanunun getireceği denetim mekanizmalarını detaylandırdı.

Milyonlarca konut sahibini ve kiracıyı yakından ilgilendiren aidat tartışmalarına son noktayı koyacak yasal düzenleme için geri sayım başladı. Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a site aidatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

SİTE AİDATLARINA DEVLET NEŞTERİ!

Meclis gündeminde olan yeni yasa ile birlikte site yönetimlerinin keyfi zam yapmasının önüne geçileceğini ve fahiş aidat artışlarının yeniden değerleme oranıyla sınırlandırılacağını açıkladı. Ocak ve Şubat aylarında yoğunlaşan genel kurullarda alınan yüzde 40'a varan artış kararları, yeni dönemde sıkı bir denetim ve şeffaflık süzgecinden geçecek.

AİDAT ARTIŞLARINA YENİDEN DEĞERLEME SINIRI

Toplu yapılarda genel kurul sürecine girilmesiyle birlikte aidatların ana gündem maddesi olduğunu vurgulayan Mustafa Hakan Özelmacıklı, toplu yapıların yüzde 60'ının Ocak, yüzde 20'sinin ise Şubat ayında genel kurul yaptığını belirterek, "Aidat artışlarında son döneme girdik; gerek enerji maliyetleri gerekse işçi giderleriyle beraber bu sene yüzde 40'a yakın artışlar yapıldığını görüyoruz ancak artık aidatlarla ilgili yasal düzenlemeler Meclis'te ve Şubat ayında yasanın bu kapsamda yasalaşmasını bekliyoruz" sözleriyle müjdeyi verdi.

Özellikle konutlarda yönetim ve denetim hizmetleri verilmesi hakkında kanunla birlikte artışların sınırlandırılacağını ifade eden Özelmacıklı, "Site yöneticileri yıllık artışları artık sadece yeniden değerleme oranı kadar yapabilecekler; örneğin bu sene bu oran yüzde 25 seviyesindeydi" dedi.

KEYFİ ZAM DÖNEMİ KAPANIYOR

Maliyetlerin sınırı aşması durumunda izlenecek yolu da açıklayan Özelmacıklı, yöneticilerin artık kendi başlarına karar veremeyeceğini belirterek, "Daha fazla gider olursa yine artış yapılabilecek ama yönetici artık bunu keyfi belirleyemeyecek; en az üç ay içerisinde kat maliklerini toplantıya çağıracak ve genel kurul yaptıktan sonra ancak yeni artışlar belirlenebilecek" ifadelerini kullandı.

Bu sene yasa henüz geçmediği için yeniden değerleme oranı sınırının uygulanamadığına dikkat çeken Özelmacıklı, "Şu an genel kurul yapılmadan yapılan artışlar maalesef gerçekleşebiliyor ancak yöneticilerin kendi belirledikleri orana göre artış yapmasının sonuna geliyoruz" sözleriyle yeni dönemin işaretini verdi.

SİTE YÖNETİMLERİNE BAKANLIK DENETİMİ GELİYOR

Düzenlemenin yönetim şirketlerini de kapsayan geniş bir denetim mekanizması getirdiğini söyleyen Mustafa Hakan Özelmacıklı, site yönetim şirketlerinin Bakanlık tarafından belgelendirileceğini kaydederek, "Belgelendirilecek kuruluşlar tarafından yılda en az bir kez bu siteler ve bütçeleri, işletme projeleri denetlenecek; şikayet ve denetim hakları da bu sayede arttırılmış olacak" bilgisini paylaştı.

Kurulacak şeffaf ve dijital sistemle fahiş aidatların önüne geçileceğini aktaran Özelmacıklı, yönetim planı değişikliklerinin de kolaylaştırılacağını belirterek, "Daha önce beşte dörtte aranan çoğunluk artık üçte ikiye düşüyor; bu düzenlemeyle fahiş site aidatlarının önüne geçilmesi planlanıyor" diyerek konuşmasını tamamladı.

