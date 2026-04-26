Artık keyfi zam yapılamayacak: Site aidatlarında yeni dönem başlıyor

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 12:02 Son Güncelleme: 26 Nisan 2026 12:21 ahaber.com.tr Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek yeni kanun teklifiyle fahiş site aidatlarına sınırlama geliyor. Aidatların belirlenmesi kat maliklerine bırakılırken, yönetim ve denetim süreçlerinde kapsamlı değişiklikler yapılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 28 Nisan Salı günü başlayacak haftalık çalışmalarında fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini ele alacak.

AİDATLARDA YETKİ KAT MALİKLERİNE Teklifle birlikte site aidatlarının belirlenmesinde yeni bir dönem başlıyor. Buna göre işletme projeleri artık doğrudan kat malikleri genel kurulunda onaylanacak. Kat malikleri kurulunca onaylanmış bir proje bulunmaması halinde yönetici, en geç 3 ay içinde geçici bir işletme projesi hazırlayacak. Bu proje kat maliklerine bildirilecek ve genel kurulda karara bağlanacak. Düzenlemeyle yöneticilerin tek başına ve keyfi şekilde aidat belirlemesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

AİDAT ARTIŞINA SINIR Mevcut işletme projesi bulunan sitelerde aidat artışları yeniden değerleme oranını aşamayacak şekilde belirlenecek. Bu düzenleme ile aidatların yıllık artışında üst sınır getirilerek, fahiş zamların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Belirlenen oran her yıl kat malikleri kuruluna sunulacak.

KOOPERATİFLERE TAPU SINIRI Yapı kooperatiflerine yönelik düzenlemeyle önemli bir değişiklik de tapu süreçlerinde geliyor. İnşaatı etaplar halinde devam eden projelerde bütün yapılar tamamlanmadan iş yeri ve konutların tapu devri yapılamayacak.