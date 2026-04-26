CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Artık keyfi zam yapılamayacak: Site aidatlarında yeni dönem başlıyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek yeni kanun teklifiyle fahiş site aidatlarına sınırlama geliyor. Aidatların belirlenmesi kat maliklerine bırakılırken, yönetim ve denetim süreçlerinde kapsamlı değişiklikler yapılacak.

Artık keyfi zam yapılamayacak: Site aidatlarında yeni dönem başlıyor 1

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 28 Nisan Salı günü başlayacak haftalık çalışmalarında fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini ele alacak.

Artık keyfi zam yapılamayacak: Site aidatlarında yeni dönem başlıyor 2

AİDATLARDA YETKİ KAT MALİKLERİNE

Teklifle birlikte site aidatlarının belirlenmesinde yeni bir dönem başlıyor. Buna göre işletme projeleri artık doğrudan kat malikleri genel kurulunda onaylanacak.

Kat malikleri kurulunca onaylanmış bir proje bulunmaması halinde yönetici, en geç 3 ay içinde geçici bir işletme projesi hazırlayacak. Bu proje kat maliklerine bildirilecek ve genel kurulda karara bağlanacak.

Düzenlemeyle yöneticilerin tek başına ve keyfi şekilde aidat belirlemesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Artık keyfi zam yapılamayacak: Site aidatlarında yeni dönem başlıyor 3

AİDAT ARTIŞINA SINIR

Mevcut işletme projesi bulunan sitelerde aidat artışları yeniden değerleme oranını aşamayacak şekilde belirlenecek.

Bu düzenleme ile aidatların yıllık artışında üst sınır getirilerek, fahiş zamların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Belirlenen oran her yıl kat malikleri kuruluna sunulacak.

Artık keyfi zam yapılamayacak: Site aidatlarında yeni dönem başlıyor 4

KOOPERATİFLERE TAPU SINIRI

Yapı kooperatiflerine yönelik düzenlemeyle önemli bir değişiklik de tapu süreçlerinde geliyor.

İnşaatı etaplar halinde devam eden projelerde bütün yapılar tamamlanmadan iş yeri ve konutların tapu devri yapılamayacak.

Artık keyfi zam yapılamayacak: Site aidatlarında yeni dönem başlıyor 5

DENETİM VE CEZALAR ARTIYOR

Yeni düzenleme ile yapı ve denetim süreçlerinde de sıkılaşma öngörülüyor.

Ruhsatsız yapılarda kullanılmak üzere beton arz edenlere 500 bin lira idari para cezası uygulanacak. Yapı denetim süreçleri elektronik sistem üzerinden takip edilerek daha şeffaf hale getirilecek.

Artık keyfi zam yapılamayacak: Site aidatlarında yeni dönem başlıyor 6

YANGIN GÜVENLİĞİ ZORUNLU HALE GELİYOR

Kullanıma açık yapılarda yangın güvenliği denetimleri zorunlu olacak.

Periyodik kontrollerle eksiklikler tespit edilecek ve en fazla 6 ay içinde giderilmesi gerekecek. Böylece binalarda güvenlik standartlarının artırılması hedefleniyor.

Artık keyfi zam yapılamayacak: Site aidatlarında yeni dönem başlıyor 7

TOKİ İHALELERİNE VERGİ MUAFİYETİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın sosyal konut projelerine yönelik ihalelerinde önemli bir kolaylık sağlanıyor.

31 Aralık 2027'ye kadar yapılacak ihalelerde damga vergisi alınmayacak.

Artık keyfi zam yapılamayacak: Site aidatlarında yeni dönem başlıyor 8

DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL KORUMA

Deprem bölgelerinde hak sahiplerine sağlanan desteklere yönelik koruma da genişletiliyor.

Verilen hibe ve krediler haczedilemeyecek, devredilemeyecek ve teminat olarak gösterilemeyecek.

Artık keyfi zam yapılamayacak: Site aidatlarında yeni dönem başlıyor 9

BAŞVURU SÜRELERİ UZATILDI

Hazine arazileri ve 2/B taşınmazlarına yönelik süreçlerde süre uzatımına gidildi.

Başvuru ve ödeme süreleri 31 Temmuz 2026'ya kadar uzatılarak vatandaşlara ek zaman tanındı.

Artık keyfi zam yapılamayacak: Site aidatlarında yeni dönem başlıyor 10

ÜÇ SORUDA SİTE AİDATLARINDA YENİ DÖNEM

1. Aidatları kim belirleyecek?
Artık site aidatları yöneticinin inisiyatifinde olmayacak. İşletme projeleri kat malikleri genel kurulunda onaylanacak.

2. Aidat artışına sınır var mı?
Evet. Aidat artışları yeniden değerleme oranını aşamayacak ve bu sınır yıllık olarak uygulanacak.

3. Yönetici keyfi artış yapabilecek mi?
Hayır. Yeni düzenleme ile yöneticilerin tek başına aidat belirlemesinin önüne geçiliyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin