Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Olayı çözecek kişi Umut Altaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, Gülistan Doku davası ve faili meçhul dosyalarla ilgili yürütülen yeni çalışmalar hakkında önemli bilgiler paylaştı.

"FAİLİ MEÇHULLERİ ARAŞTIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI KURULDU"

Toplumda hassasiyet uyandıran dosyaların titizlikle incelendiğini vurgulayan Bakan Gürlek, bakanlık bünyesinde yeni bir birim oluşturulduğunu açıkladı. Gürlek, "Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhulleri Araştırma Daire Başkanlığı'nı kurduk. Faili meçhul kalmış dosyaları mercek altına aldık. Arkadaşlarımız bu dosyaları ayrıntılı olarak inceliyor" ifadelerini kullandı.

GÜLİSTAN DOKU OLAYI: "UMUT ALTAŞ BENCE OLAYI ÇÖZECEK KİŞİ"

Gülistan Doku soruşturmasına dair gelinen son noktayı değerlendiren Bakan Gürlek, davanın firari şüphelisi Umut Altaş hakkında uluslararası düzeyde arama kararı çıkarıldığını belirtti. Gürlek, şu bilgileri verdi:

"Gülistan Doku ile ilgili olarak özellikle şüphelinin iadesine yönelik kırmızı bülten çıkardık. ABD yetkili makamlarına işin önemine binaen hassasiyeti de ilettik. Umut Altaş bence olayı çözecek kişi. Çünkü olayın en yakın tanığı. Şüpheli bir şekilde yurt dışına kaçmıştı ancak soruşturma kararlılıkla devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcımız ve Valimiz süreci yakından takip ediyor."