Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Olayı çözecek kişi Umut Altaş
Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyaların aydınlatılması amacıyla bakanlık bünyesinde yeni bir daire başkanlığı kurulduğunu açıkladı. Gülistan Doku soruşturmasındaki son durumu paylaşan Gürlek, “Özellikle şüphelinin iadesine yönelik kırmızı bülten çıkardık. ABD yetkili makamlarına işin önemine binaen hassasiyeti de ilettik. Umut Altaş bence olayı çözecek kişi. Çünkü olayın en yakın tanığı” dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, Gülistan Doku davası ve faili meçhul dosyalarla ilgili yürütülen yeni çalışmalar hakkında önemli bilgiler paylaştı.
"FAİLİ MEÇHULLERİ ARAŞTIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI KURULDU"
Toplumda hassasiyet uyandıran dosyaların titizlikle incelendiğini vurgulayan Bakan Gürlek, bakanlık bünyesinde yeni bir birim oluşturulduğunu açıkladı. Gürlek, "Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhulleri Araştırma Daire Başkanlığı'nı kurduk. Faili meçhul kalmış dosyaları mercek altına aldık. Arkadaşlarımız bu dosyaları ayrıntılı olarak inceliyor" ifadelerini kullandı.
GÜLİSTAN DOKU OLAYI: "UMUT ALTAŞ BENCE OLAYI ÇÖZECEK KİŞİ"
Gülistan Doku soruşturmasına dair gelinen son noktayı değerlendiren Bakan Gürlek, davanın firari şüphelisi Umut Altaş hakkında uluslararası düzeyde arama kararı çıkarıldığını belirtti. Gürlek, şu bilgileri verdi:
"Gülistan Doku ile ilgili olarak özellikle şüphelinin iadesine yönelik kırmızı bülten çıkardık. ABD yetkili makamlarına işin önemine binaen hassasiyeti de ilettik. Umut Altaş bence olayı çözecek kişi. Çünkü olayın en yakın tanığı. Şüpheli bir şekilde yurt dışına kaçmıştı ancak soruşturma kararlılıkla devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcımız ve Valimiz süreci yakından takip ediyor."
WHATSAPP YAZIŞMALARI VE YENİ DELİLLER
Soruşturma kapsamında yeni delillere ulaşıldığını kaydeden Gürlek, şüphelinin babasıyla olan WhatsApp yazışmalarının dosyaya girdiğini ifade etti. Bakan Gürlek, dosyanın bütün ayrıntılarıyla incelendiğinin altını çizdi.
ROJİN KABAİŞ SORUŞTURMASINDA SON DURUM NE?
Rojin Kabaiş'in ölümüne yönelik yürütülen soruşturmadaki son durumu da değerlendiren Bakan Gürlek, "Dosyada yerli ekip kurduk. Cep telefonunu çözersek soruşturma aşamasında önemli bir evre alacağımızı düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.
ÇOCUK SUÇLARINA YÖNELİK CEZALARIN ARTIRILMASI GÜNDEMDE
Çocuklara yönelik suçlarla mücadele konusunda da açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, cezaların caydırıcılığının artırılması için çalışma yürüttüklerini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Gürlek, "Çocuklara yönelik suçlarda cezaların artırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Cezaların artırılması için 12'nci Yargı Paketi'nde bir düzenlememiz olacak" dedi.