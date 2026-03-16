Atlas'ın ailesini tehdit edenler için istenen ceza belli oldu

İstanbul Güngören'de 14 Ocak 2026'da öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehdit mesajları gönderilmesi ve sanal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında istenen cezalar belli oldu.

Olay 14 Ocak'ta saat 20.20 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta meydana geldi. Daha önce birbirini tanımadığı öğrenilen iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' iddiası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, E.Ç. (15) üzerinde bulunan ve sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı göğüs bölgesinden yaraladı.

Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, olay yerine çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağlayan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli E.Ç., bıçakla birlikte gözaltına alındı. E.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay sonrası aileye yönelik tehdit mesajları gelmesi üzerine ayrı bir soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 6'sı tutuklu 1'i çocuk 9 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

AİLE ÜYELERİ TEHDİT EDİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca çocuk şüpheli ve yetişkinlere yönelik 2 ayrı iddianame hazırlandı. Tutuklu çocuk şüpheli Y.T.,'nin yer aldığı iddianamede 2 kişi müşteki olarak bulundu. İddianamede şüphelinin, yabancı numaralı bir hattan müştekilere tehdit içerikli mesajlar ve Atlas Çağlayan'ın ölüm anının videosunu attığı tespit edildi.

Şüpheliler hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı. (DHA)

Müştekiler Cüneyt Çağlayan ve Gülhan Ünlü'nün şikayetçi olduklarını beyan ettikleri buna ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi. İddianamede, müştekilere bir numaradan tehdit içerikli mesajların gönderildiğinin tespit edildiği ve İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün raporunda, Telegram üzerinden müştekilere tehdit mesajları atan 'Biz Sunucu 120' isimli kullanıcının, yapılan çalışmalarda, 'PKK - 404 #Duyuru' isimli Telegram kanalı ile bağlantılı olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Mesaj gönderen şüpheli Y.T.'nin kullandığı hattın yetişkinlere yönelik iddianamede şüpheli olarak yer alan Sevgi Timur'a ait olduğu ancak yapılan araştırmalarda hattı şüpheli Y.T.'nin kullandığının tespit edildiği iddianamede kaydedildi.

8 YIL 2 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Şüpheli Y.T.'nin ifadesinde, söz konusu numaralı hattı Ömer Faruk Ay'ın kullandığını, kendisine gönderilen linke tıkladığında WhatsApp'ın açıldığını ve tehdit mesajının gönderildiğini, eylemi hür iradesiyle gerçekleştirmediğini, Telegram kanalının yetişkinler iddianamesinde yer alan Ömer Faruk Ay'a ait olduğunu ve kendisinin kanalda yalnızca üye alma ve çıkarma işlemlerinde görevli olduğunu söyledi. Hazırlanan iddianamede şüpheli Y.T. hakkında, 'Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle birden fazla kişiyle tehdit' suçundan 1 yıl 8 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istendi.

YETİŞKİN 8 ŞÜPHELİ HAKKINDA AYRI İDDİANAME HAZIRLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yetişkinlere yönelik hazırlanan iddianamede ise şüphelilerin müşteki aileye yönelik yabancı hat, Telegram ve X üzerinden tehdit mesajları attığı tespit edildi. İddianamede, müştekilere bir numaradan tehdit içerikli mesajların gönderildiğinin tespit edildiği ve İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün raporunda, Telegram üzerinden müştekilere tehdit mesajları atan 'Biz Sunucu 120' isimli kullanıcının, yapılan çalışmalarda, 'PKK - 404 #Duyuru' isimli Telegram kanalı ile bağlantılı olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Yapılan incelemelerde hattın şüpheli Sevgi Timur'a ait olduğu ancak hattı 18 yaşından küçük olan şüpheli Y.T.'nin kullandığı kaydedildi.

Şüpheli Ömer Faruk Ay'ın, Telegram'da Türk devletine, Türk vatandaşlarına, Cumhurbaşkanına ve Atatürk'ün heykellerine yönelik saldırı düzenleneceğini belirten ve PKK terör örgütünü destekler nitelikte mesajların bulunduğu, ayrıca çocukların kullanıldığı müstehcen görüntülerin yer aldığı bir gruba üye olduğu iddianamede anlatıldı. İddianamede, ayrıca emniyetten alınan siber raporunda şüpheliler Ömer Faruk Ay ve Sevgi Timur'un müştekilere yönelik yabancı hattan tehdit mesajı attığı tespit edildi.

Şüpheliler Ferhat Karadağ ve Abdülsamet Erdoğan'ın müştekilere yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderdiği iddianamede kaydedildi. İddianamede, şüpheliler Burak Türk, Ömer Can Derin ve Alaa Faısal'ın X isimli sosyal medya platformundan konuyla ilgili paylaşım yaptığı kaydedildi. Şüpheli Ömer Can Özdoğan'ın ise bir sosyal medya platformundan, 'Atlas Çağlayan @atlas.caglayann' isimli hesabı üzerinden Türk milletine, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ve küfürler ettiği, maktul Çağlayan'a yönelik hakaretler ettiği ve yapay zekayla ölüm şeklini video yapıp dalga geçmeye çalıştığı, '@EmniyetGM, @istanbul_EGM, #AtlasCağlayanİcinAdalet' şeklinde açıklamalarda bulunduğu iddianamede anlatıldı.

FARKLI ORANLARDA CEZALAR İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Ömer Faruk Ay, Sevgi Timur, Abdülsamet Erdoğan ve Ferhat Karadağ hakkında 'nitelikli tehdit' suçundan 2 yıl 6 aydan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede şüpheli Ömer Can Derin hakkında, 'Basın ve yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar, şüpheli Burak Türk hakkında 'Basın ve yayın yoluyla suç işlemeye tahrik' suçundan 9 aydan 7 yıl 6 aya, şüpheli Alaa Faısal hakkında, 'Basın ve yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' 've 'Kamu barışını bozmaya elverişli şekilde halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar, şüpheli Ömer Can Özdoğan hakkında ise 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'Kişinin hatırasına alenen hakaret' suçlarında 2 yıl 3 ay 15 günden 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. İddianameler değerlendirilmek üzere Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne ve Bakırköy Çocuk Mahkemesi'ne gönderildi.