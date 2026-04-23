CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

23 Nisan coşkusuna CHP’lilerden gölge düşüren protesto: Çocukların mehter gösterisine sırt döndüler

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 106. yıl dönümü Türkiye genelinde coşkuyla kutlanırken, Gaziantep şoke eden görüntülere sahne oldu. CHP il yönetiminin, çocuklardan oluşan mehter takımına sırt dönmesi tepki çekti.

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluklar parti içinden gelen ifşalarla gündemdeki yerini korurken, CHP cephesinde yeni bir skandal daha patlak verdi.

CHP'LİLERDEN 23 NİSAN'DA TEPKİ ÇEKEN PROTESTO

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep'te de coşkuyla kutlandı.

CHP MEHTER GÖSTERİSİNE SIRT DÖNDÜ
Kutlamalara ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Vakkas Acar ve il yönetiminin protestosu damga vurdu. CHP yönetimi, törende küçük öğrencilerden oluşan mehter takımı gösteri yaptığı sırada arkasını dönerek sahnelenen performansı protesto etti.

"TEPKİMİZ MEHTER TAKIMINA" İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Protesto gerekçelerini açıklayan CHP İl Başkanı Vakkas Acar, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, yani egemenliğin saraydan alınıp millete verildiği böyle bir günde çocuklarımızın hala bu saray kültürüne özendirilmesini protesto ediyoruz. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bunu kabul etmediğimizi göstermek amacıyla da o saf, tertemiz çocuklarımıza yapmak istedikleri bu özentiye karşı olduğumuzdan dolayı izlemedik ve onlara arkamızı döndük. Kesinlikle mehter takımına tepki gösterdik" dedi.

ALANDA ŞAŞKINLIK, SAHNEYE ALKIŞ
Öte yandan CHP'nin protestosu alandakiler tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, çocukların mehter ve diğer gösterileri büyük alkış aldı. Programda Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ise günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı.

Ayrıca kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, CHP'ye yönelik tepkilerin artmasına neden oldu.

Mobil uygulamalarımızı indirin