Başak'ın ölümündeki sır perdesi aralandı! Cep telefonuna kaydetmiş

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen 24 yaşındaki Başak Schlosser'in kaldığı otel odasında cansız bedenine ulaşıldı. Polis ekiplerinin başlattığı çalışma ile ilk olarak otel görevlileri ve genç kızın son görüştüğü arkadaşı başta olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken Başak Schlosser'in ölümündeki sır perdesi aralandı.

Annesi Alman, babası Türk olan 24 yaşındaki Başak Schlosser, tatil için 20 Nisan günü İstanbul'a geldi. Alman vatandaşı olan Schlosser, İstanbul'un Fatih ilçesi Kumkapı'daki bir otelde konaklamaya başladı. İddialara göre, otele yerleştikten bir gün sonra dışarıda eğlenen Schlosser, otele bir erkek arkadaşıyla birlikte geldi. Aynı odada bir süre vakit geçiren ikiliden erkek arkadaşı daha sonra otelden ayrıldı. Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, bir gün sonra Schlosser'dan haber alamayan otel görevlileri odaya girdiklerinde genç kadını asılı halde buldu.