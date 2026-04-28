Başak'ın ölümündeki sır perdesi aralandı! Cep telefonuna kaydetmiş

İstanbul’da bir otel odasında ölü bulunan 24 yaşındaki Başak Schlosser’in şüpheli ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cep telefonundan elde edilen veriler, olayın seyrini değiştirecek önemli ipuçları sundu.

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen 24 yaşındaki Başak Schlosser'in kaldığı otel odasında cansız bedenine ulaşıldı. Polis ekiplerinin başlattığı çalışma ile ilk olarak otel görevlileri ve genç kızın son görüştüğü arkadaşı başta olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken Başak Schlosser'in ölümündeki sır perdesi aralandı.

Annesi Alman, babası Türk olan 24 yaşındaki Başak Schlosser, tatil için 20 Nisan günü İstanbul'a geldi. Alman vatandaşı olan Schlosser, İstanbul'un Fatih ilçesi Kumkapı'daki bir otelde konaklamaya başladı. İddialara göre, otele yerleştikten bir gün sonra dışarıda eğlenen Schlosser, otele bir erkek arkadaşıyla birlikte geldi. Aynı odada bir süre vakit geçiren ikiliden erkek arkadaşı daha sonra otelden ayrıldı. Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, bir gün sonra Schlosser'dan haber alamayan otel görevlileri odaya girdiklerinde genç kadını asılı halde buldu.

5 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, genç kadının odada çarşafla asılı halde olduğunu tespit etti. Durum savcılığa bildirildi ve soruşturma başlatıldı. Şüpheli ölüm üzerine yürütülen soruşturma kapsamında otel çalışanları ve otele gelen erkek arkadaş dahil toplam 5 kişinin ifadesi alındı.

Schlosser ile otele gelip odada vakit geçiren erkek arkadaşı da olayla ilgisinin olmadığını, otelden ayrılırken genç kadının odada olduğunu ve ölümünü daha sonra polislerden öğrendiğini söyledi. İfadelerinin ardından 5 kişi serbest bırakıldı.

GERÇEK TELEFONDAN ÇIKTI

Fatih Asayiş Büro Ekipleri konuyla ilgili yaptıkları çalışmada genç kadının cep telefonu şifresini ailesi yardımıyla çözdü. Şifresi kırılan telefonda genç kadının olaydan hemen önce intihar girişimini kayda aldığı videolar görüldü. Ayrıda yine telefonda intihar edeceğine dair video kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıllık sır ortaya çıktıÇağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıllık sır ortaya çıktı ÇAĞLA TUĞALTAY CİNAYETİNDE 26 YILLIK SIR ORTAYA ÇIKTI
Konteyner yangınından cinayet çıktıKonteyner yangınından cinayet çıktı KONTEYNER YANGININDAN CİNAYET ÇIKTI

