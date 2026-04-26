Konteyner yangınından cinayet çıktı: 19 yaşındaki İbrahim Yaşar benzin dökülerek yakıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir inşaatta çalışmaya başlayan 19 yaşındaki İbrahim Yaşar, kaldığı konteynerde çıkan yangında hayatını kaybetmiş, aynı konteynerde bulunan M.A.Ö. ise yaralanmıştı.

İtfaiye raporlarında ise yangının söndürülmeden atılan bir ateş kaynağından çıktığı bilgisi yer aldı.

Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İddianamede yer alan kamera kayıtlarına göre, olay günü saat 06.40 sıralarında B.S. ve M.K.'nin akaryakıt istasyonundan 5 litrelik pet şişeyle benzin aldıkları belirlendi.

ACILI BABA: "BENZİN DÖKÜP CANİCE YAKTILAR"

İbrahim Yaşar'ın babası Vedat Yaşar, oğlunun ilk kez bir işte çalıştığını ve kısa sürede hayatını kaybettiğini belirterek tepki gösterdi.

Baba Yaşar, "Oğlum İbrahim Yaşar, 4 Mart 2025'te Hatay'a çalışmaya geldi. 8 Mart'ta iki kişi üzerine benzin döküp canice yaktılar. Tanımadığımız şahıslardı. Neden yaptıklarını bilmiyorum" dedi.