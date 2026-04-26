Konteyner yangınından cinayet çıktı: 19 yaşındaki İbrahim Yaşar benzin dökülerek yakıldı
Hatay'da bir inşaat şantiyesindeki konteyner yangınında hayatını kaybeden 19 yaşındaki İbrahim Yaşar'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İddianamede, şüphelilerin olay öncesi 5 litrelik benzin alarak konteynere yanıcı madde attıkları bilgisi yer aldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir inşaatta çalışmaya başlayan 19 yaşındaki İbrahim Yaşar, kaldığı konteynerde çıkan yangında hayatını kaybetmiş, aynı konteynerde bulunan M.A.Ö. ise yaralanmıştı.
2 İŞÇİ TUTUKLANMIŞTI
Yaşar'ın hayatını kaybettiği yangının şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, aynı şantiyede çalışan 26 yaşındaki M.K. ile 33 yaşındaki B.S., "yangın suretiyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.
5 LİTRELİK YAKIT ALDIKLARI ORTAYA ÇIKTI
Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İddianamede yer alan kamera kayıtlarına göre, olay günü saat 06.40 sıralarında B.S. ve M.K.'nin akaryakıt istasyonundan 5 litrelik pet şişeyle benzin aldıkları belirlendi.
İtfaiye raporlarında ise yangının söndürülmeden atılan bir ateş kaynağından çıktığı bilgisi yer aldı.
ACILI BABA: "BENZİN DÖKÜP CANİCE YAKTILAR"
İbrahim Yaşar'ın babası Vedat Yaşar, oğlunun ilk kez bir işte çalıştığını ve kısa sürede hayatını kaybettiğini belirterek tepki gösterdi.
Baba Yaşar, "Oğlum İbrahim Yaşar, 4 Mart 2025'te Hatay'a çalışmaya geldi. 8 Mart'ta iki kişi üzerine benzin döküp canice yaktılar. Tanımadığımız şahıslardı. Neden yaptıklarını bilmiyorum" dedi.
"KAPIYI KİLİTLEYİP YAKTILAR"
Olayın detaylarını anlatan baba Yaşar, oğlunun iş arkadaşlarının akaryakıt istasyonundan 5 litre benzin aldıklarını, bezle yakarak konteynere attıklarını ve kapıyı kilitlediklerini öne sürdü.
"Bu olayın emsal olmasını istiyoruz. Kimsenin evladı böyle bir acı yaşamasın" ifadelerini kullandı.
TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM ETTİ
Mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken, yakıtın temin edildiği istasyona dair usulsüz satış olup olmadığı konusunda araştırma yapılmasına hükmetti.
Dava ise 8 Temmuz tarihine ertelendi.