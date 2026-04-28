Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıllık sır: Madde bağımlıları detayı ortaya çıktı

Türkiye'nin yüreğini sızlatan ve 26 yıldır karanlıkta kalan Çağla Tuğaltay cinayeti için Adalet Bakanlığı'ndan gelen hamle, acılı aileye taze bir umut ışığı oldu. 15 yaşında, okul üniformasıyla kendi evinde vahşice katledilen genç kızın failinin bulunması için dosya yeniden mercek altına alınıyor. Anne Gülnur Tuğaltay'ın mücadelesi ve ortaya atılan yeni iddialar, "Katil aramızda mı?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN "FAİLİ MEÇHUL" HAMLESİ

Yıllardır bir sonuç alınamayan dosyalarda düğümü çözecek adım Adalet Bakanlığı'ndan geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Ceza işleri genel müdürlüğü'nde bir daire başkanlığı kurduk. Bu şekilde faili meçhul bazı dosyaları, her dosya değil, bunları arkadaşlarımız inceleyecekler, bakacaklar; eksiklik varsa ilgili savcı, başsavcı arkadaşa iletecekler." ifadelerini kullandı. Bakanın bu sözleri, 2000 yılından bu yana adalet bekleyen Tuğaltay ailesi için büyük bir dönüm noktası oldu.

"O HEP 15 YAŞINDA KALDI"

Kızının acısını ilk günkü gibi yüreğinde taşıyan anne Gülnur Tuğaltay, "En son Çağla'yı gasilhanede gördüm. Belki evlenecekti, çocuğu olacaktı, şu an 41 yaşında olacaktı; o hep 15 yaşında kaldı." sözleriyle yürekleri dağladı. 26 yıldır adaletin peşini bırakmadığını vurgulayan acılı anne, "26 yıldır bunun mücadelesini veriyorum zaten. 20 yıl da süreyi uzatmayı başardım. İnşallah Bakan Bey'in emriyle dosya yeniden sıfırdan ele alınacak. Bu bizi çok heyecanlandırdı ve umutlandırdı." şeklinde konuştu.