Aziz İhsan Aktaş dosyasında “tedbirler kaldırıldı” iddiasına yalanlama

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Murat Ağırel, Aziz İhsan Aktaş ve bazı sanıklar hakkında uygulanan tüm tedbir kararlarının kaldırıldığına dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"TEDBİRLER KALDIRILDI" İDDİASINA YALANLAMA

Bu kapsamda iddialara ilişkin resmi açıklama yapıldı. Açıklamada, söz konusu Aziz İhsan Aktaş ve bazı sanıklar hakkında tüm tedbirlerin kaldırıldığı paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

SADECE BANKA BLOKELERİ KALDIRILDI

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma ve mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla yargılanan Aktaş ve bazı sanıkların talepleri doğrultusunda yapılan değerlendirmede, yalnızca başvuruda bulunan sanıkların şahsi banka hesapları üzerindeki blokelerin kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, sanıkların taşınmazları, araçları, şirketleri ve diğer mal varlıklarına yönelik tedbir kararlarının ise aynen devam ettiği ifade edildi. Özellikle rüşvet iddialarına konu olduğu değerlendirilen taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerindeki tedbirlerde herhangi bir değişiklik olmadığına dikkat çekildi.

"TÜM TEDBİRLERİN KALDIRILDIĞI" YÖNÜNDEKİ ALGI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

Yetkililer, yapılan işlemin sınırlı sayıda sanığın başvurusu üzerine ve yalnızca kişisel banka hesaplarıyla sınırlı olarak gerçekleştirildiğini belirterek, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan "tüm tedbirlerin kaldırıldığı" yönündeki algının doğru olmadığını vurguladı.