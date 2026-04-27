Özel birim Çağla Tuğaltay cinayeti için umut oldu! Gözler bu DNA'larda

Özel birim Çağla Tuğaltay cinayeti için umut oldu! Gözler bu DNA'larda

Gülistan Doku dosyasının 6 yıl sonra açılması, faili meçhul cinayetleri yeniden gündeme getirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın açıldığını belirtti. Bu gelişme üzerine gözler 26 yıllık Çağla Tuğaltay cinayetine çevrildi.

Türkiye'nin yıllardır konuştuğu Çağla Tuğaltay cinayetinde kritik bir gelişme yaşandı. 5 Haziran 2000 günü okul dönüşü saat 16.40 sıralarında eve dönen lise öğrencisi 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay, katil ya da katiller tarafından boğazı kesilerek vahşice öldürüldü. Babası iş yerinde, annesi ise doktorda olduğu saatlerde eve dönen Çağla, okul kıyafetini çıkaramaya bile fırsat bulamadan cinayete kurban gitti. Olay yeri inceleme ekipleri detaylı bir çalışma yürüttü.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, mutfakta yabancı bir kişiye ait olduğu belirlenen üç parmak izi tespit edildi. İlk olarak aile bireylerinin ve apartman sakinlerinin parmak izleri alındı, ancak bu izlerle herhangi bir eşleşme sağlanamadı. Soruşturma genişletilerek, Tuğaltay ailesinin yakın çevresi, ağabey İlker Tuğaltay ve arkadaşları da dahil olmak üzere çok sayıda kişinin parmak izi incelendi. Ancak bulunan izlerle yine bir eşleşme sağlanamadı.

TIRNAKLARIN ARASINDA KATİL İZİ

Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından evde ve apartmanda bulunan kan lekeleri ile tüm bulgular toplandı. Özellikle bıçaklı saldırılarda maktulün kendini savunması sırasında katile ait DNA'nın tırnak altına geçebileceği ihtimaliyle, Çağla'nın tırnakları kesilerek analiz için gönderildi. İlk etapta kriminal laboratuvarda sonuç alınamayınca bulgular Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki inceleme sonucunda soruşturmanın seyrini değiştirecek bulgular elde edildi. Apartman koridorunda bulunan kan lekesinden bir erkeğe ait DNA profili tespit edildi. Aynı şekilde, Çağla'nın tırnaklarında da bir başka erkeğe ait DNA bulundu. Her iki DNA profili de ne aile bireyleriyle ne de apartman sakinleriyle uyuştu.

Çağla'nın öldürüldüğü daire.Çağla'nın öldürüldüğü daire.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, özellikle Gülistan Doku soruşturması başta olmak üzere faili meçhul kalan dosyalar ve kamuoyunun gündemindeki davalarla ilgili olarak, "Savcı dosyanın kapağındaki isme değil, içindeki suça bakar. Ucu nereye giderse gitsin soruşturma sonuna kadar sürdürülür" açıklamasını yaptı. Gürlek ayrıca, Faili meçhul dosyalar için özel birimler kurulduğunu da belirtti. Bu açıklamalar İstanbul Fulya'da, 26 yıl önce evinde katledilen 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay cinayeti için umut ışığı oldu.

AİLEDEN BAKAN GÜRLEK'E ÇAĞRI: BİZE YARDIMCI OLUN

Bakan Gürlek'in açıklamalarının ardından, faili meçhul cinayetler kapsamında Çağla Tuğaltay dosyası da incelemeye alınan dosyalar arasında yer aldı. Bu gelişmelerin ardından Çağla Tuğaltay'ın ağabeyi İlker Tuğaltay, sosyal medya üzerinden Bakan Gürlek'i etiketleyerek, "Sayın Bakanım lütfen bize yardımcı olun. Senelerdir uğraşıp çabaladığımız canım kardeşim Çağla Tuğaltay'ın failinin bulunabilmesi adına adalet ve hukuk mücadelemiz devam etmektedir. Devlet büyüklerimizin desteğine çok ihtiyacımız bulunmaktadır. Sesimizi duymanız ümidiyle" diyerek yardım çağrısında bulundu.

Cinayetin hemen ardından basında yer alan haberlerde cinayet ayrıntılarıyla anlatıldı.Cinayetin hemen ardından basında yer alan haberlerde cinayet ayrıntılarıyla anlatıldı.

TIRNAĞINDA KATİLİN DNA'SI VAR

Çağla Tuğaltay ve ailesinin avukatı Buket Gül; "Bu gelişmeler son derece önemli. Çağla Tuğaltay, tırnağında katilin DNA'sını taşıyor. Apartmanda ve mahallede DNA'sı alınmamış kişiler var. Vahşice işlenmiş ve faili 26 yıldır bulunamamış bu cinayetin aydınlatılması için DNA alımının hızlanması gerekiyor. Bu nedenle Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in desteğini bekliyoruz" dedi.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

196 ÜLKEDE PARMAK İZİ ARAŞTIRILACAK

Soruşturma kapsamında yaklaşık 80 kişinin DNA'sı incelendi. Ancak yapılan karşılaştırmalarda bu kişiler arasında DNA ve parmak izi eşleşmesi sağlanamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz aylarda dosyayla ilgili önemli bir çalışma yaptı. Şüpheli parmak izi Interpol'e gönderildi. Interpol'e bağlı ülkeler, gönderilen parmak izlerini kendi arşivlerinde karşılaştırmaya başladı. Ancak şu ana kadar yapılan karşılaştırmalarda olumlu bir sonuç elde edilemedi. Çalışmalar sürüyor.

Cinayet Büro Amirliği olayla ilgili çalışmalarını sürdürürken, CİMER'e yapılan yeni bir ihbar gözleri mahalledeki dönemin kriminal kişilerine çevirdi. CİMER'e başvuran bir kadın ihbarında, "Ben o mahallede oturuyordum ve o dönem liseye gidiyordum. Çağla'nın okuluna çok yakın bir okula gidiyordum. Madde kullanan kişilerin toplandığı eve giden bir genç beni çok rahatsız ediyordu. Bir gün bu durum taciz boyutuna ulaştı. Abime söyledim. Bu kişilerin Çağla'yı da rahatsız ettiğini biliyorum. Abim onları uyardı, aralarında tartışma çıktı. Şahıs daha sonra gelip kapımızı tekmeledi, abime sinkaflı küfürler etti. Bu kişinin Çağla'ya zarar vermiş olabileceğini düşünüyorum. Sürekli kesici-delici alet taşıyan, madde kullanan biriydi" dedi.

Soruşturma uzun yıllar boyunca basın tarafından yakından takip edildi.Soruşturma uzun yıllar boyunca basın tarafından yakından takip edildi.

Bu ihbarda adı geçen kişinin, 2021 yılında Eskişehir'de, eşi ve çocuğuyla birlikte öldürülen İlkay Tokkal olduğu ortaya çıktı. Tokkal'ın, Çağla'nın karşı apartmanında oturduğu belirlendi. Cinayet ekipleri, mahallede DNA'sı ve parmak izi alınmamış birçok kişinin ismini tespit etti. Tokkal da DNA'sı incelenmeyen isimler arasında yer alıyordu. Bu ihbar gelmeden aylar önce Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edilen isimlerden biri olan İlkay Tokkal için savcılıktan DNA karşılaştırması talep edildi. Ancak henüz bir inceleme yapılamadı.

ÇAĞLA'NIN YAŞADIĞI MAHALLE ABLUKADA

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, her bir dosya için özenle çalışmalarını sürdürürken Çağla Tuğaltay cinayetiyle ilgili de tüm imkanlarını seferber ediyor. Polis, mahalleyi ablukaya alarak o dönem mahallede yaşayanları tek tek incelemeye aldı. Olaydan sonra esrarengiz bir şekilde mahalleden ayrılan, hayatları değişenler tek tek tespit edildi. DNA'sı ve parmak izi alınmadığı öğrenilen bu kişiler arasında hayatlarını kaybeden yer alıyor. Tüm bu çalışmada, tespit edilen kişilerin DNA'sı ve parmak izinin alınması için savcılığın izin vererek mahkemeden karar alması gerekiyor.

26 yıldır çözülemeyen cinayette, katile ait olduğu düşünülen tırnak altı DNA'nın sahibinin bulunması için yapılan çalışmalara izin verilip verilmeyeceği merakla bekleniyor. Bakan Gürlek'in açıklamasının ardından, daha önce yaklaşık 80 kişinin DNA'sının incelendiği dosyada yeni tespit edilen isimlerin DNA'sının alınması umudu ortaya çıktı.

