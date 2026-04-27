Özel birim Çağla Tuğaltay cinayeti için umut oldu! Gözler bu DNA'larda

Türkiye'nin yıllardır konuştuğu Çağla Tuğaltay cinayetinde kritik bir gelişme yaşandı. 5 Haziran 2000 günü okul dönüşü saat 16.40 sıralarında eve dönen lise öğrencisi 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay, katil ya da katiller tarafından boğazı kesilerek vahşice öldürüldü. Babası iş yerinde, annesi ise doktorda olduğu saatlerde eve dönen Çağla, okul kıyafetini çıkaramaya bile fırsat bulamadan cinayete kurban gitti. Olay yeri inceleme ekipleri detaylı bir çalışma yürüttü.

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, mutfakta yabancı bir kişiye ait olduğu belirlenen üç parmak izi tespit edildi. İlk olarak aile bireylerinin ve apartman sakinlerinin parmak izleri alındı, ancak bu izlerle herhangi bir eşleşme sağlanamadı. Soruşturma genişletilerek, Tuğaltay ailesinin yakın çevresi, ağabey İlker Tuğaltay ve arkadaşları da dahil olmak üzere çok sayıda kişinin parmak izi incelendi. Ancak bulunan izlerle yine bir eşleşme sağlanamadı.

TIRNAKLARIN ARASINDA KATİL İZİ

Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından evde ve apartmanda bulunan kan lekeleri ile tüm bulgular toplandı. Özellikle bıçaklı saldırılarda maktulün kendini savunması sırasında katile ait DNA'nın tırnak altına geçebileceği ihtimaliyle, Çağla'nın tırnakları kesilerek analiz için gönderildi. İlk etapta kriminal laboratuvarda sonuç alınamayınca bulgular Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki inceleme sonucunda soruşturmanın seyrini değiştirecek bulgular elde edildi. Apartman koridorunda bulunan kan lekesinden bir erkeğe ait DNA profili tespit edildi. Aynı şekilde, Çağla'nın tırnaklarında da bir başka erkeğe ait DNA bulundu. Her iki DNA profili de ne aile bireyleriyle ne de apartman sakinleriyle uyuştu.