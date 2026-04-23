3 aylık hamile Helin cinayetinde kan donduran detay ortaya çıktı

Siyabent Şeker hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, kabul edildi. İddianamede Helin ile Siyabent'in imam nikahıyla birlikte yaşadıkları, hamile olan maktulün yaşadıkları geçimsizlik nedeniyle olay tarihinden yaklaşık olarak 1 ay önce Siyabent'ten ayrılarak ailesinin evine döndüğü, bu süreçte maktul ile şüphelinin cep telefonu ve uygulamalar üzerinden iletişime devam ettikleri, 24 Temmuz 2025'te şüpheli Siyabent'in maktul Helin'le iletişime geçerek 'Gel yemek ısmarlayayım, sen hamilesin, sana çiçek alacağım' gibi söylemlerde bulunarak yüz yüze görüşmek için ikna ettiği, Helin'in kuzeni Z.M. ile birlikte Siyabent ile görüşmek amacıyla saat 21.30 sıralarında Ali Emiri Caddesi Çift Kapı önüne geldikleri esnada, Helin ve kuzenini takip eden Siyabent'in, 'Ben geldim' diyerek Helin'in yanından geçip parka girdiği, sonrasında da herhangi bir şey söylemeden tabanca ile yakın mesafeden öldürücü bölgeleri de hedef alacak şekilde 5 el ateş ederek Helin'i öldürdüğü belirtildi.

İddianamede, tutuklu bulunan Siyabent Şeker'in ifadelerine de yer verildi. Siyabent, ifadesinde; Helin'i öldürme sebebinin kendisine hakaret etmesi olduğunu, olay günü çiçek mevzusu nedeniyle tartıştıklarını, daha öncesinde de bebeği aldırma üzerine de tartışmalar yaşadıklarını, olay anından önce Helin'i öldürmeyi düşünmediğini, Helin'in geçmişte olay yaşadığı ağabeyi ile kendisine tuzak kurabileceği için yanına silah aldığını, buluştukları esnada da kendisine hakaret ettiği için ateş ettiğini iddia ettiği yer aldı.

"HELİN KESİNLİKLE KÜFRETMEDİ"

İddianamede ayrıca Helin'in kuzeni Z.M.'nin de ifadeleri yer aldı. Z.M., ifadesinde, "Helin'in Siyabent'e hiç küfürlü konuştuğunu, küfürlü mesajlar attığını görmedim. Aksine Siyabent, ona ve ailesine küfürler ederek hakaret ve tehditlerde bulunuyordu. Helin ve Siyabent, sanal medyada sık sık görüşüp mesajlaşıyordu. Olay tarihinde Siyabent, 'Gel yemek ısmarlayayım, sen hamilesin, sana çiçek alacağım' dedi. Evden çıkmadan önce Siyabent Helin'i aradı. Kesinlikle kavga hali yoktu, Helin kesinlikle küfretmedi, düzgün bir şekilde konuştular. Olay yerinde çift kapının sol kapısından geçip ilerledikleri sırada Siyabent, bir anda arkada, 'Ben geldim' diye bağırdı. Siyabent, hiç konuşmadan tişörtün altından siyah renkli bir tabancayı çıkarıp ilk başta Helin'in ayaklarına sıktı, Helin yere düştü, yerde iken Helin'e sıkmaya devam etti" dedi.