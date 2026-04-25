Türkiye'nin gür sesi A Haber 15 yaşında: Peş peşe tebrik mesajları
Hızlı, güvenli ve etkili habercilik anlayışıyla Türk medyasında fark yaratan A Haber, yayın hayatında 15 yılı geride bıraktı. Siyasi isimlerden ise A Haber'e peş peşe tebrik mesajları geldi.
25 Nisan 2011'den bu yana habercilikte ezberleri bozan A Haber, 15. gurur yılında da milletin ekranı olma sorumluluğunu hakkıyla yerine getiriyor. Olayları yerinden, en sıcak haliyle ve yalnızca doğruları merkeze alarak aktaran Türkiye'nin haber kanalı, yeni yaşında da zirvedeki yerini koruyor.
Kurulduğu günden bu yana "görülmeyeni gösteren, söylenmeyeni söyleyen ve duyulmayanı duyuran" kanal, dünyadaki ve Türkiye'deki tüm kritik gelişmeleri anbean ekranlara taşıyarak sessiz yığınların sesi olmaya devam ediyor.
Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren "Haberin Kanalı" unvanını başarıyla taşıyan A Haber, geride bıraktığı on beş yılda milli iradenin sarsılmaz kalesi, sessiz yığınların sesi ve gerçeklerin tek adresi oldu. Zamanın hızla aktığı, algı operasyonlarının gerçekleri örtmeye çalıştığı bir çağda A Haber; "Unutmamak için, hatırlamak için" diyerek Türkiye'nin hafızasını diri tutmaya devam ediyor.
SAHADAN VE SICAK NOKTALARDAN KESİNTİSİZ YAYIN
Siyasetten ekonomiye, dış politikadan sıcak gelişmelere kadar geniş bir yelpazede yayın yapan A Haber, güçlü muhabir ağıyla olayların kalbinde yer alıyor. Beyrut'tan Suriye'ye, savaş bölgelerinden pandemi sürecindeki hastanelere kadar her noktada görev yapan ekipler, sahadaki en taze bilgileri izleyiciye ulaştırıyor. Terör saldırılarından küresel krizlere kadar tarihin akışına şahitlik eden kanal, "Görülmeyeni gösterdik, söylenmeyeni söyledik ve sessiz yığınların sesi olduk" vurgusuyla habercilikteki kararlılığını ortaya koyuyor.
VATANDAŞTAN A HABER'E TAM NOT
Bu özel günde A Haber muhabirleri Türkiye'nin dört bir yanında sokağa çıkarak vatandaşa mikrofon uzattı. Kayseri'den İzmir'e, Çanakkale'den Tokat ve Mersin'e kadar yurdun dört bir yanındaki vatandaşlar; A Haber'in doğru, tarafsız, hızlı ve milli yayıncılık anlayışına tam not vedi.
A HABER'E PEŞ PEŞE TEBRİK MESAJLARI
"NİCE YILLARA A HABER"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 15. yaşını kutlayan A Haber'i tebrik ediyoruz. Geçmişte vesayet odaklarının tehditlerinden çekinmeden demokrasinin yanında durdu. A Haber Bugün de muhalefet adına konuşan bazılarının, geçmişteki vesayet odaklarını taklit ederek ürettiği tehditlerin hedefi oluyor. Sonuçta mücadelesine devam ediyor @ahaber Yola devam…Tebrik ediyoruz. Nice yıllara." ifadelerine yer verdi.
"A HABER'İN 15. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ TEBRİK EDİYORUM"
AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da A Haber'in 15. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Milletimizin sesini, memleketimizin gündemini ekranlara başarıyla taşıyan A Haber'in 15. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. 15 yıldır ilkeli, hızlı ve etkili habercilik anlayışıyla, demokrasi mücadelesine katkı sunan habercilik çizgisiyle önemli bir görev üstlenen @ahaber ailesi içerisindeki tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." ifadelerine yer verdi.