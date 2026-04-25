Türkiye'nin haber ekranı A Haber 15 yaşında: Tarihin akışına şahitlik eden 15 yıl

Türkiye’nin haber ekranı A Haber, hızlı ve sahadan beslenen yayıncılık anlayışıyla 15. yılına girdi. Kurulduğu günden bu yana kritik gelişmeleri anbean izleyiciye aktaran kanal, güçlü muhabir ağı ve kesintisiz yayınlarıyla dikkat çekiyor.

Hızlı, güvenli ve etkili habercilik anlayışıyla Türk medyasında fark yaratan A Haber, yayın hayatında 15 yılı geride bıraktı. Kurulduğu günden bu yana "görülmeyeni gösteren, söylenmeyeni söyleyen ve duyulmayanı duyuran" kanal, dünyadaki ve Türkiye'deki tüm kritik gelişmeleri anbean ekranlara taşıyarak sessiz yığınların sesi olmaya devam ediyor.

SAHADAN VE SICAK NOKTALARDAN KESİNTİSİZ YAYIN

Siyasetten ekonomiye, dış politikadan sıcak gelişmelere kadar geniş bir yelpazede yayın yapan A Haber, güçlü muhabir ağıyla olayların kalbinde yer alıyor. Beyrut'tan Suriye'ye, savaş bölgelerinden pandemi sürecindeki hastanelere kadar her noktada görev yapan ekipler, sahadaki en taze bilgileri izleyiciye ulaştırıyor. Terör saldırılarından küresel krizlere kadar tarihin akışına şahitlik eden kanal, "Görülmeyeni gösterdik, söylenmeyeni söyledik ve sessiz yığınların sesi olduk" vurgusuyla habercilikteki kararlılığını ortaya koyuyor.

15 TEMMUZ'UN VE MİLLİ İRADENİN SESİ

A Haber, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en zorlu dönemlerde de milli iradenin yanında saf tuttu. 252 şehit verdiğimiz 15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında yaptığı yayınlarla milletin sesi olan kanal, o karanlık gecenin aydınlatılmasında kritik bir rol üstlendi. O geceye dair hafızalara kazınan en önemli anlardan biri ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın A Haber ekranlarına bağlanarak halka seslenmesi oldu. Başkan Erdoğan, "Siz dik durun yeter ki. Ben bu konuda az önce Binali Bey de söyledi, bir ölümüne, ölümüne..." sözleriyle direnişin fitilini ateşleyen o tarihi ifadeleri kullandı.

DİJİTAL MEDYADA ÖNCÜ VE ETKİLİ ADRESLERDEN BİRİ

Geleneksel yayıncılıktaki başarısını dijital platformlara da taşıyan A Haber, değişen medya alışkanlıklarına hızla uyum sağlıyor. Sosyal medya ve dijital mecralardaki etkinliğini her geçen gün artıran kanal, doğru ve güvenilir bilgiyi en hızlı şekilde geniş kitlelere ulaştırıyor. Deneyimli kadrosu ve teknolojik altyapısıyla Türkiye'nin haber merkezi olma unvanını koruyan A Haber, yeni yaşında da izleyicinin ilk adresi olmaya devam ediyor.