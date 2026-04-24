CHP'li başkandan 'pes' dedirten hamle: En kıymetli araziyi satışa çıkardı

BELEDİYENİN EN DEĞERLİ ARAZİSİNİ SATIŞA ÇIKARDI Her fırsatta, kendi partisinden olmasına rağmen önceki yönetimi suçlayan Dalgıç, seçim vaatlerini de yerine getiremedi. Vaatlerini sıralarken, "Bir karış belediye mülkünü sattırmam" diye de söz veren Dalgıç bu sözünü de tutamadı. SABAH'ın haberine göre Dalgıç, belediyenin en değerli arazisini 46 milyon lira satışa çıkardı.





BUNU İLK KEZ YAPMIYORLAR!



Deniz Dalgıç, mülkiyeti belediyeye ait olan Burgaz Mahallesi'ndeki 2 Bin 616 metrekarelik ilçenin ve belediyenin en değerli arsasını satışa çıkardı. Muhammen bedelinin 46 milyon TL olduğu öğrenilen kıymetli arsa, 6 Mayıs günü satışa çıkacak. Diğer birçok CHP'li belediye Başkanı gibi önce "satmam" diyen ancak daha sonra belediye mülklerini tek tek satan Başkan Deniz Dalgıç, geçtiğimiz 2025 yılında da onlarca parselden oluşan toplam 803 bin dönüm arsayı satışa çıkarmak istemişti.

GERİ ADIM ATMAK ZORUNDA KALMIŞTI



"Değersiz ve işlevsel değil" bahanesiyle meclise satış için önerge vermişti. Hem Cumhur İttifakı üyelerinin hem de vatandaşların büyük tepkisiyle karşılaşan CHP'li Dalgıç, geri adım atmak zorunda kalmış ve istediği satışı gerçekleştirememişti.