CHP’de görevden alma krizi! Gençlerden “istifa” sloganları: Mezar taşı bıraktılar

CHP'de her geçen gün yeni kriz patlak veriyor. Konya’da CHP il yönetimi tarafından ilçe gençlik kolları başkanlarının görevden alınması gençler tarafından protesto edildi. İl binasına giderek tepkilerini ortaya koymak isteyen gençler ve partililer arasında arbede yaşandı. Gençler ‘Yönetim istifa’ sloganları atarak yönetimi yuhalarken parti binası önüne de mezar taşı bıraktı.

CHP İl Örgütü'nün geçtiğimiz günlerde aldığı karar doğrultusunda ilçe gençlik kolları ve bazı ilçe başkanlarının görevden alınması parti içinde ciddi bir krizi tetikledi. Alınan kararların ardından teşkilat içinde rahatsızlık büyürken, özellikle gençlik kolları cephesinde kriz büyüdü. Bu gelişmeler üzerine bir grup genç, tepkilerini göstermek amacıyla il başkanlığı binasının önünde toplandı.

İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE GERGİN ANLAR

Sabagh'ın haberine göre, protesto için il başkanlığı binasına yürüyen gençler ile buna izin vermek istemeyen partililer arasında arbede çıktı. Taraflar arasında yaşanan gerginlik kısa sürede büyürken, itiş kakışın yaşandığı anlarda tansiyon zirveye çıktı. Yumrukların sıkıldığı, tarafların birbirine sert tepki gösterdiği o anlar çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.