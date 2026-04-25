CHP’de görevden alma krizi! Gençlerden “istifa” sloganları: Mezar taşı bıraktılar
CHP'de her geçen gün yeni kriz patlak veriyor. Konya’da CHP il yönetimi tarafından ilçe gençlik kolları başkanlarının görevden alınması gençler tarafından protesto edildi. İl binasına giderek tepkilerini ortaya koymak isteyen gençler ve partililer arasında arbede yaşandı. Gençler ‘Yönetim istifa’ sloganları atarak yönetimi yuhalarken parti binası önüne de mezar taşı bıraktı.
CHP İl Örgütü'nün geçtiğimiz günlerde aldığı karar doğrultusunda ilçe gençlik kolları ve bazı ilçe başkanlarının görevden alınması parti içinde ciddi bir krizi tetikledi. Alınan kararların ardından teşkilat içinde rahatsızlık büyürken, özellikle gençlik kolları cephesinde kriz büyüdü. Bu gelişmeler üzerine bir grup genç, tepkilerini göstermek amacıyla il başkanlığı binasının önünde toplandı.
İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE GERGİN ANLAR
Sabagh'ın haberine göre, protesto için il başkanlığı binasına yürüyen gençler ile buna izin vermek istemeyen partililer arasında arbede çıktı. Taraflar arasında yaşanan gerginlik kısa sürede büyürken, itiş kakışın yaşandığı anlarda tansiyon zirveye çıktı. Yumrukların sıkıldığı, tarafların birbirine sert tepki gösterdiği o anlar çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.
"YÖNETİM İSTİFA" SLOGANLARI
Gerginlik sırasında gençler sık sık "Yönetim istifa" sloganları atarak il yönetimine tepki gösterdi. Yuhalamaların da eşlik ettiği protestoda, parti içindeki ayrışmanın boyutu gözler önüne serildi. Kalabalığın kararlı ve sert tavrı dikkat çekerken, olay yerinde zaman zaman kontrol sağlamakta zorlanıldığı görüldü.
İl Başkanlığı önünde açıklama yapan gençler, görevden almalara ilişkin tepkilerini açık bir dille dile getirdi. Yapılan açıklamada, alınan kararların demokratik süreçlerden uzak olduğu vurgulanarak örgüt iradesine yönelik bir tasfiye girişimi olduğu ifade edildi. Açıklamada, Nejat Türktaş ve Elif Leyla Gümüş hedef alınarak eleştiriler yöneltildi; gençler, "Alınan kararlar demokratik süreçlerden uzak, örgüt iradesine yönelik bir tasfiye girişimidir" ifadelerini kullandı.
"ŞEFFAFLIK YOK" TEPKİSİ
Gençler açıklamalarında ayrıca atamaların şeffaf bir şekilde yapılmadığını belirterek parti yönetimine yüklenirken, "Atamalar şeffaf değil, tabanın iradesi yok sayılıyor" sözleriyle tepkilerini dile getirdi. Yaşanan bu gelişmeler CHP içinde krizin derinleştiğini ortaya koyarken, parti tabanındaki huzursuzluk da gün yüzüne çıktı.