Gülistan Doku dosyasında şok kamera talimatı! Şüpheler kanıtlandı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan ve bulunamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra en kapsamlı operasyon için düğmeye basıldı. 14 Nisan'da yapılan operasyonda ilk olarak dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada ortaya çıkan her detay, Gülistan Doku'nun kaybolmadığını organize bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Vali Sonel çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. (Fotoğraf: AA)

Soruşturma kapsamında dönemin valisi Tuncay Sonel, Gülistan'ın hastane kayıtlarını sildiği belirlenen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir ve vali Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu 10 kişi tutuklandı. Sabah Gazetesi'nden Ali Rıza Akbulut ve Faruk Küçük'ün haberine göre, tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku dosyasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gülistan Doku'nun kaybolduğu tarih olan 5 Ocak 2020'den 2 gün sonra, Aselsan görevlisinin 5 dakika arayla 155'i arayarak, "Tüm kör noktaların kamera değişimi olacak" dediği ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER İNCELENMEDİ

Gülistan Doku, köprüde ve barajda aranırken tüm şehri tepeden hâkim bir mevkiden gören ve Gülistan'ın kaybolmasını aydınlatabilecek K noktalarındaki (Kör noktalar) kamera kayıtlarının incelenmediği, 2 gün sonra da değiştirilmesine karar verildiği anlaşıldı.

Tutuklanan dönemin Valisi Tuncay Sonel, bu hususla ilgili iddiaları yalanladı. "Bu konuyla ilgili hiçbir bilgim yoktur. Ben böyle bir talimat vermedim" diyen Sonel, "Bu konuyu il emniyet müdürü bilir. Muhatabı odur" cevabı vermesi de kafaları karıştırdı!

"AMACIM KAYIP KIZA ULAŞMAKTI"

Tutuklanan eski vali Tuncay Sonel, sorgusunda cinayet iddialarını reddetti. Sorgunun en çarpıcı başlıklarından biri, Gülistan Doku'ya ait sim kartın resmi soruşturma makamları yerine Ankara'daki Gökhan Ertok'a gönderilmesiydi. Tuncay Sonel, SIM kartı Şükrü Eroğlu aracılığıyla Gökhan Ertok'a gönderdiğini kabul etti. Bunun gerekçesini ise "Tek amacım kayıp kıza ulaşmak, aileye yardımcı olmaktı. En son nerede görüldüğünü bulmaktı" dedi.