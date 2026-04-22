Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gülistan Doku soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalar, devletimizin tüm kurumlarının güçlü eş güdümüyle titizlikle sürdürülmektedir. Hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığı ilkesi doğrultusunda, ortaya atılan her iddia ciddiyetle ele alınmakta; adli ve idari süreçler eş zamanlı ve etkin şekilde yürütülmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; 'Türkiye Yüzyılını Adaletin Yüzyılı' kılmak üzere gereken her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi tutuklu Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel hakkında da gözaltı kararı verildiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

VALİ SONEL TUTUKLANDI

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Sonel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Sonel, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

Cumhuriyet savcılığında sorgulanan Sonel, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme", "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçlarından tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tuncay Sonel, hakimlikteki sorgusunun ardından söz konusu 4 suçtan tutuklandı.