Bakan Çiftçi'den Gülistan Doku soruşturma ilişkin açıklama: Süreci sonuna kadar sürdüreceğiz

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan ve kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkarken, süreç büyük bir titizlikle sürdürülmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tunceli'deki Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri ve Adalet Bakan yardımcılarının bugün Tunceli'de ilgili kurum ve yetkililerle bir araya geldiğini belirtti.

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel dahil çok sayıda kişi tutuklandı. (AA)

"HİÇBİR İDDİAYI KARŞILIKSIZ BIRAKMADAN SÜRECİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ"

Jandarma Genel Komutanlığının yürütülen arama çalışmaları kapsamında teknik ve lojistik destek sağlandığını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"4 Mülkiye Başmüfettişimiz ve 2 Polis Başmüfettişimiz hem mülki idare hem de Emniyet boyutunda dönemin yetkililerine ilişkin herhangi bir ihmal olup olmadığını titizlikle incelemektedir. Hiçbir iddiayı karşılıksız bırakmadan, hiçbir ihmali göz ardı etmeden, somut gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için süreci sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.