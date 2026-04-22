Gülistan Doku organize cinayete mi kurban gitti? "Eski vali olayı örtbas etmeye çalıştı"

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan ve bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku olayında çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. A Haber ekranlarına konuk olan Güvenlik Danışmanı Feramuz Erdin, dönemin Tunceli Valisi'nin nüfuzunu kullanarak cinayeti örtbas etmeye çalıştığını ve kamu görevlilerinin de bu suça iştirak ettiğini söyledi. Erdin, 6 yıl sonra delil bulunma ihtimalini ve suça karışanlar arasında başlayan itiraf sürecini değerlendirdi..

ESKİ VALİ OLAYI ÖRTBAS ETMEK İÇİN NÜFUZUNU MU KULLANDI?

Soruşturmanın gidişatı ve mülki amirlerin olaya müdahalesi hakkında A Haber yayınında çok sert eleştirilerde bulunan Güvenlik Danışmanı Feramuz Erdin, "Bir vali, oğlunun karıştığı bir olayı, ister kendi oğlunu kurtarmak, isterse kendi geleceğini kurtarmak adına bir şekilde diğer kamu görevlilerini de ortak ederek valilik nüfuzunu kullanarak aslında örtbas etmeye ve gizlemeye, belki de geciktirmeye çalışmış." ifadelerini kullandı. Dönemin valisinin yetkilerini aştığını belirten Erdin, "Burada valinin çok fazla savcı rolüne soyunduğunu zaten apaçık görebiliyoruz. Normalde savcının görevi olan şeyleri kendisi üstlenmiş, olay yerine gidip ceset teşhis etmeye kadar meraktan gittiği söyleniyor ama bu ne kadar inandırıcı belli değil." sözleriyle aktardı. Ortada açık bir suçun olduğunu ve kamu görevlilerinin buna alet edildiğini dile getiren Erdin, "Ortada bir suç var ve bu suçu açıkçası bir şekilde hep birlikte işlemişler ve çeşitli oranlarda iştirak etmişler." ifadelerini kullandı.