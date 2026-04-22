Gülistan Doku organize cinayete mi kurban gitti? "Eski vali olayı örtbas etmeye çalıştı"
Gülistan Doku davasında sır perdesi aralanmaya devam ediyor. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında tutuklanma kararı verildi. Güvenlik Danışmanı Feramuz Erdin, soruşturmada son yaşananları A Haber ekranlarında değerlendirdi.
Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan ve bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku olayında çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. A Haber ekranlarına konuk olan Güvenlik Danışmanı Feramuz Erdin, dönemin Tunceli Valisi'nin nüfuzunu kullanarak cinayeti örtbas etmeye çalıştığını ve kamu görevlilerinin de bu suça iştirak ettiğini söyledi. Erdin, 6 yıl sonra delil bulunma ihtimalini ve suça karışanlar arasında başlayan itiraf sürecini değerlendirdi..
ESKİ VALİ OLAYI ÖRTBAS ETMEK İÇİN NÜFUZUNU MU KULLANDI?
Soruşturmanın gidişatı ve mülki amirlerin olaya müdahalesi hakkında A Haber yayınında çok sert eleştirilerde bulunan Güvenlik Danışmanı Feramuz Erdin, "Bir vali, oğlunun karıştığı bir olayı, ister kendi oğlunu kurtarmak, isterse kendi geleceğini kurtarmak adına bir şekilde diğer kamu görevlilerini de ortak ederek valilik nüfuzunu kullanarak aslında örtbas etmeye ve gizlemeye, belki de geciktirmeye çalışmış." ifadelerini kullandı. Dönemin valisinin yetkilerini aştığını belirten Erdin, "Burada valinin çok fazla savcı rolüne soyunduğunu zaten apaçık görebiliyoruz. Normalde savcının görevi olan şeyleri kendisi üstlenmiş, olay yerine gidip ceset teşhis etmeye kadar meraktan gittiği söyleniyor ama bu ne kadar inandırıcı belli değil." sözleriyle aktardı. Ortada açık bir suçun olduğunu ve kamu görevlilerinin buna alet edildiğini dile getiren Erdin, "Ortada bir suç var ve bu suçu açıkçası bir şekilde hep birlikte işlemişler ve çeşitli oranlarda iştirak etmişler." ifadelerini kullandı.
6 YIL SONRA DELİL BULUNABİLİR Mİ?
Aradan geçen 6 yıllık sürenin ardından sahada devam eden incelemelerde delillere ulaşılıp ulaşılamayacağı sorusunu yanıtlayan Feramuz Erdin, "Biyolojik deliller açısından tabii ki uzun bir zaman. Biyolojik deliller ortadan kalkmış olabilir. Ancak bunun yanında hiç ummadığınız saçtır, diştir, bu tip deliller biraz daha uzun kalabiliyor. Onun haricinde kişinin eşyalarına ait parçalar oralarda bulunuyor olabilir." ifadelerini kullandı. Şüphelilerin kolluk kuvveti geçmişine dikkat çeken Erdin, "Bu kişiler bu işleri yıllarca soruşturmasını yapmış kişiler. Yani bir suç işlerken nelerin takip edilebileceğini, nelerin kendilerini ortaya çıkartabileceğini düşünen kişiler. O yüzden daha dikkatli davranmış olmaları, cesedin ilk önce bir yere gömülmüş olması, daha sonra ihbar mektubu üzerine oradan çıkartılarak muhtemelen parçalanarak veya tümden yok edilmiş olması bir ihtimal." sözleriyle olayın vehametine dikkat çekti. Kriminal incelemenin önemini vurgulayan Erdin, "Her temas bir iz bırakır. Orada şu anda sahada bilirkişi ekiplerinin olması muhakkak bir delile ulaşılabileceğini düşündürür." sözleriyle aktardı.
ÇÖZÜLMELER VE İTİRAFLAR BAŞLADI
Olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen, soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte şüpheliler arasında çözülmelerin başladığını ifade eden Feramuz Erdin, "Dönemin Tunceli valisinin kendi nüfuzunu kullanarak kamu görevlileri üzerinde rica ile yaptırdığı birtakım davranışlar var ve bunlar aslında suç. Bunlar belli bir aşamaya geldiğinde tabii ki itirafçılık mekanizması çalışacaktı ki zaten Ankara'daki ihraç edilmiş olan polis bu konuda müracaatta bulundu. Biraz geç oldu ama sonuçta kendisi birtakım şeyleri itiraf etmesi gerektiğini söyledi ve etti." ifadelerini kullandı. Sürecin ilerleyen günlerde daha da aydınlanacağına inandığını belirten Erdin, "Bunun haricinde diğer suç ortakları da şimdi olayın sıcaklığı ortadan kalktıkça kendi itiraflarını yapacaktır. Muhtemelen cesedin de başına neler geldiğini onlar da açıklayacaklardır." sözleriyle iddialarını tamamladı.