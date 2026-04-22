Okullarda üst düzey güvenlik önlemi: Velilere anlık fotoğraflı bildirim

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 11:45 Son Güncelleme: 22 Nisan 2026 11:52 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırıların ardından okullarda üst düzey güvenlik dönemi başladı. Bu kapsamda Arnavutköy'deki bir lisede uygulanan güvenlik sistemi, öğrenci ve velilerden tam not aldı. Turnike sistemi, anlık veli bildirimi ve online yoklama ile öğrenciler adım adım takip ediliyor.

Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan iki ayrı okul saldırısıyla sarsılırken okullarda "üst düzey güvenlik" uygulamaları ise devreye girmeye başladı. Bu kapsamda Arnavutköy Anadolu Lisesi'nde hayata geçirilen güvenlik uygulaması kapsamında öğrenciler, kendilerine özel tanımlanan kartlarla turnikelerden geçerek okula giriş yapıyor.

VELİLERE ANLIK BİLDİRİM

Sistem üzerinden öğrencilerin giriş ve çıkış anları fotoğraflı olarak kayıt altına alınırken, bu bilgiler anlık olarak velilerin telefonlarına gönderiliyor. Öte yandan okulda uygulanan online yoklama sistemi sayesinde öğrencilerin hangi ders saatinde sınıfta olup olmadığı da dijital olarak takip edilebiliyor.

GİRİŞ-ÇIKIŞ ANLIK TAKİPTE

Uygulamanın, hem güvenlik hem de eğitim takibi açısından önemli kolaylık sağladığı ifade ediliyor. VELİLER MEMNUN

Bu kapsamda öğrenci velisi Rabia Karadeniz, uygulamadan memnuniyetini dile getirdi.

"İLK BAŞTA ÇOK TEDİRGİNDİM AMA ŞİMDİ İÇİM RAHAT"

Öğrenci velisi Rabia Karadeniz, "Başka bir yerden taşındık ve çocuğum bu okula nakil oldu. İlk başta çok tedirgindim, korkuyordum. Ama burası çok iyi bir okul. Giriş ve çıkışlarda çocuğumun fotoğrafı ve saati bize geliyor. Okula girdiğini ve çıktığını anlık olarak görüyoruz. Bu sistem çok güzel" dedi.

Öte yandan uygulanan üst düzey güvenlik protokolü dikkat çekiyor.